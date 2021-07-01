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AK Parti'li Aydın: "Kanal İstanbul Türkiye'nin prestij projelerinden" - Son Dakika

AK Parti'li Aydın: "Kanal İstanbul Türkiye'nin prestij projelerinden"

01.07.2021 17:21
AK Parti'li Aydın:

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin prestij projelerinden olacağını belirterek, "Muhalefet buna destek olacağına çıkıp da utanmadan, sıkılmadan biz buradaki müteahhitlere şunu yapacağız, bunu yapacağız, paralarını ödemeyeceğiz diyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin prestij projelerinden olacağını belirterek, "Muhalefet buna destek olacağına çıkıp da utanmadan, sıkılmadan biz buradaki müteahhitlere şunu yapacağız, bunu yapacağız, paralarını ödemeyeceğiz diyor. Ne kadar ayıp, hakikaten utanıyorum." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki muhalefetin "müsilaj" noktasına geldiğini, bundan dolayı da üzüldüklerini söyledi.

Muhalefetten beklentilerinin "iktidarın yanlışlarını, eksiklerini irdelemek ve önüne projeler koymak" olduğunu dile getiren Aydın, ülkedeki muhalefetten maalesef bunu göremediklerini ifade etti.

Türkiye'nin hayata geçirdiği bütün önemli projelere muhalefetin karşı çıktığını dile getiren Aydın, hizmete sunulan projelerin 84 milyonun hayatını nasıl kolaylaştırdığını da anlattı.

Şimdi Kanal İstanbul Projesi için adımların atıldığını anımsatan Aydın, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin prestij projelerinden olacağını belirtti.

Aydın, "Muhalefet buna destek olacağına çıkıp da utanmadan, sıkılmadan biz buradaki müteahhitlere şunu yapacağız, bunu yapacağız, paralarını ödemeyeceğiz diyor. Ne kadar ayıp, hakikaten utanıyorum. Yazık size. Bu edep dışı bir hadisedir. Bunları söylemek muhalefet değil." diye konuştu.

AK Parti, İstanbul, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydın: 'Kanal İstanbul Türkiye'nin prestij projelerinden' - Son Dakika


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