AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılır, kesinlikle başka bir amaçla kullanılmaz - Son Dakika

AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılır, kesinlikle başka bir amaçla kullanılmaz

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılır, kesinlikle başka bir amaçla kullanılmaz, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Aydın, "Özellikle sahil bölgelerindeki insanlar; 'Eyvah, burası yanıyor. Otel olacak. İnşaata açılacak. Arazi açmak için yapıyorlar' diyor. Hiç öyle bir durum yok. Yanan ormanlık alanlar kesinlikle yıl içinde ağaçlandırılır ve kesinlikle başka bir amaçla kullanılamaz" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, orman yangınları hakkında DHA'ya açıklamada bulundu. Önceki dönemlerde orman bölge müdürlüklerinde görev yapan Aydın, Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye'nin orman yangınlarına karşı en başarılı ülkelerden olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE EN İYİ ÜLKELERDEN BİRİ' Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz gibi Akdeniz ülkelerine göre Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayan İbrahim Aydın, "Yangına çok hızlı ulaşabiliyoruz. Teknolojiyi çok iyi kullanabiliyoruz. Erken müdahale yapabiliyoruz. Bu sene diğer senelere göre daha fazla yangın çıktı. Yıl içerisinde Çanakkale, İzmir, Muğla, Hatay, Osmaniye, Adana gibi yerlerde yangınlar meydana geldi. Antalya'da bu sene diğer yıllara göre daha az orman yangını çıktı. Etkin müdahaleyle daha hızlı hareket edildi ve şu ana kadar az bir alan yandı" diye konuştu.Yangın sezonunun hala devam ettiğini aktaran İbrahim Aydın, "Çünkü yangında hava durumu çok önemli. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkar, nem yüzde 20'lerin altına düşer, bir de rüzgar olursa, yangın başladığı andan itibaren hızla yayılır" ifadelerini kullandı.'ADRASAN YANGININA ANINDA MÜDAHALE EDİLMİŞ'Antalya'da en son çıkan orman yangınının Adrasan bölgesinde meydana geldiğini aktaran İbrahim Aydın, 60 hektarlık alanın yandığını ve o alanda incelemelerde bulunduğunu anlattı. Aydın, "Çok şiddetli bir rüzgar var. Yangın Adrasan'ın üstünde başlamış, ekip hızlı bir şekilde müdahale etmiş, hatta çok tecrübeli oldukları için yangını karşı tarafa geçirtmemişler. Karşı taraflara ufak tefek alevler düşmüş ama anında müdahale etmişler ve söndürmüşler" dedi.'YANGIN ÇIKAN ALANLAR AĞAÇLANDIRILIYOR'Orman yangınlarına müdahalenin 3 aşamada gerçekleştiğini aktaran İbrahim Aydın, "Yangın öncesi eğitici çalışmalar, orman yangınlarıyla erken etkin mücadele ve yangın sonrası çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız yangın çıkan alanların tespitini yaptı. Yıl içerisinde o alanları ağaçlandıracağız. Hayati etkinliğini kaybetmiş ağaçları kesip, temizleyip o yerleri hemen ağaçlandıracaklar" diye konuştu.'YANGIN ÇIKAN ALANLAR NE OTEL OLDU NE YERLEŞİME AÇILDI'Daha önce de Kumluca bölgesinde yangınlar çıktığını hatırlatan Aydın, "Geçen sene ve ondan önceki sene Kumluca bölgesinde yine yangınlar çıktı. Bu alanlar ne otel oldu ne yerleşime açtılar ne de tarım arazisi yaptılar. Yangın çıkan ormanlar ağaçlandırıldı. Hatta orman yangınlarına dayanıklı tür ve yapraklı ağaçlar dikildi. Kumluca etrafında ufak tefek yangınlar çıkıyor, çünkü yanıcı maddeler nedeniyle arazisi yangına çok uygun. Hava ve nem de yangına müsait. İçerisinde çok fazla insan dikkatsiz bir şekilde gezdiği için yangın çıkıyor. Çıkan yangınlar erken bir şekilde söndürülüyor. Daha sonra bu sahalar ağaçlandırılıp tekrar orman oluyor" dedi.'YANGIN ÇIKAN ALANLARA OTEL YAPILMIYOR'Bir ormanlık alan yandığında bazı vatandaşların çeşitli düşünceler içerisine girdiğini belirten İbrahim Aydın, yangın çıkan ormanlık alanların oteller olmadığını vurguladı. Aydın, "Bir yerde bir yangın çıktığı zaman özellikle sahil bölgelerindeki insanlar; 'Eyvah, burası yanıyor. Otel olacak. İnşaata açılacak. Arazi açmak için yapıyorlar' diyor. Hiç öyle bir durum yok. Muğla ve Çanakkale bölgelerinde görev yaptım. O bölgelerin hiçbir yerinde yanan alanlar orman dışına çıkarılmadı. Tekrar ağaç dikilerek ormanlaştırılır. Bu konuda kamuoyunun bilgisi olması gerekiyor" diye konuştu.'OTELLER, ORMAN ARAZİ TAHSİSİYLE YAPILDI'

İbrahim Aydın, "Kanunlarımıza göre Kemer ve Belek bölgelerinde olduğu gibi orman yangını çıkmadan da otel arazisi verilebiliyor. Türkiye'deki 5 yıldızlı en iyi otellerin yüzde 60-70'i orman arazisinin tahsisiyle yapıldı. Onun için ormanların bu şekilde yakılmasının bir anlamı yok. Anayasaya göre yanan ormanlık alanlar kesinlikle yıl içinde ağaçlandırılır ve kesinlikle başka bir amaçla kullanılamaz" dedi.


AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılır, kesinlikle başka bir amaçla kullanılmaz

İbrahim Aydın, AK Parti, Yangın, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılır, kesinlikle başka bir amaçla kullanılmaz - Son Dakika


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