AK Parti'li Ayrım, Azerbaycan izlenimlerini anlattı - Son Dakika

AK Parti'li Ayrım, Azerbaycan izlenimlerini anlattı

07.10.2020 17:07
AK Parti'li Ayrım, Azerbaycan izlenimlerini anlattı, System.String[]

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, "Görüşmelerimizde Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağımızı ifade ettik" dedi.

TBMM Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, "Görüşmelerimizde Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağımızı ifade ettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan ziyaretine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu AK Parti'li, CHP'li, MHP'li ve İYİ Parti'li üyeler ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ayrım, Azerbaycan izlenimlerini anlattı. Ermenistan'ın, Yukarı Karabağ cephe hattında Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşim bölgelerine ağır silahlarla saldırdığını belirten Ayrım, "Gelinen noktada Azerbaycan ordusu, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak, halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla karşı büyük bir başarı ile harekat icra etmektedir. Bugüne kadar başta Cebrail şehri olmak üzere 22 yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştır" diye konuştu.

'AZERBAYCAN'I ZİYARET ETTİK'AK Parti'li Ayrım, Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği desteği sürdüreceğini vurgulayarak, "Ülkemizin sahada Azerbaycan'a verdiği desteğin somut nişanelerinden biri olarak, Dışişleri Bakanı'mız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na refakaten 'Dostluk Başkanı' olarak dün can Azerbaycan'ı ziyaret ettik. Ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov ile görüştük, Cenab Prezident Sayın İlham Aliyev tarafından heyetimiz kabul edildi. Görüşmelerimizde Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağımızı, kederde de sevinçte de bugün de yarın da yan yana olduğumuzu, dünyanın haklının yani Azerbaycan'ın yanında yer alması gerektiğini ve Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu ifade ettik" dedi.'AZERBAYCAN VATAN TOPRAĞIDIR'Görüşmelerde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma konusundaki azim ve kararlılığını gözlemlediklerini aktaran Ayrım, şöyle konuştu:

"Meclisimiz uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını desteklediğimizi ifade ettik. Böylece 'iki devlet tek millet' olduğumuz Azerbaycan'la aynı zamanda tek yürek olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Ermenistan şunu çok iyi bilmelidir. Azerbaycan bizim sadece ortak tarih ve kültür, din ve dil birliğimizin olduğu bir devlet değildir; Azerbaycan bizim için uğruna büyük bedeller ödediğimizi Anadolu gibi aziz bir vatan coğrafyasıdır. Türkiye, ne zaman ve nasıl istiyorsa o şekilde Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir."


Azerbaycan, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ayrım, Azerbaycan izlenimlerini anlattı - Son Dakika


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