AK Parti'li Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur,... - Son Dakika

AK Parti'li Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur,...

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" dedi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek, "Maalesef Ermeni ordusu püskürtülmesine rağmen, şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyordum. En son 1992'de Hocalı'da 600'den fazla Azerbaycan Türkünün öldürüldüğünü, genç, ihtiyar, kadın demeden katledildiklerini görüyoruz. Azerbaycan ekonomisinin gelişmesi, sağlıklı bir yönetim göstermesi ve Azerbaycan'ın dünya çapında itibarlı bir devlet haline gelmesi Ermenistan tarafından hoş karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrım, şöyle konuştu:

"Türkiye her platformda Azerbaycan'ı destekliyor, yanında. Olaylar olduğunda Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız açıklama yaptı; 'Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız.' Çözüm ne? 30 senedir devam eden bir süreç var. Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. " - ANKARA

Azerbaycan, AK Parti, Karabağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ayrım: 'Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur,... - Son Dakika

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00:11
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00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
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