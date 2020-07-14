AK Parti'li Ayrım: "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur,... - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek, "Maalesef Ermeni ordusu püskürtülmesine rağmen, şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyordum. En son 1992'de Hocalı'da 600'den fazla Azerbaycan Türkünün öldürüldüğünü, genç, ihtiyar, kadın demeden katledildiklerini görüyoruz. Azerbaycan ekonomisinin gelişmesi, sağlıklı bir yönetim göstermesi ve Azerbaycan'ın dünya çapında itibarlı bir devlet haline gelmesi Ermenistan tarafından hoş karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrım, şöyle konuştu:

"Türkiye her platformda Azerbaycan'ı destekliyor, yanında. Olaylar olduğunda Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız açıklama yaptı; 'Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız.' Çözüm ne? 30 senedir devam eden bir süreç var. Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. " - ANKARA