AK Parti'li Bakbak:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kadınların Ar-Ge, inovasyon ve üretimde yer almasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bakbak, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan ve başkanlığını yürüttüğü Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirmesi Alt Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Komisyonun 14 Kasım 2018'de kurulduğunu ve bugüne kadar 18 toplantı gerçekleştirdiğini bildiren Bakbak, bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) yol haritasını oluşturacaklarını aktardı. Bu yol haritasının önemli olduğunu vurgulayan Bakbak, "Çünkü artık sağlam yol alabilmek, rekabet edebilmek için çağın getirdiği yeniliğe ve dönüşüme ayak uydurmak yetmiyor, o yeniliği ve dönüşümü yöneten olmak zorundasınız." dedi.

Teknolojinin değişim hızının, bireylerin, iş dünyasının ve kamu politikalarının değişim hızını geride bıraktığını dile getiren Bakbak, şöyle konuştu:

"Kadınlar, toplumun yarısını oluşturuyor. Bu gücü, Türkiye'nin küresel rekabette ön sıralarda yer alabilecek teknolojik gücüne katkı sağlayacak faydaya dönüştüreceğiz. Türkiye; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinden mezun genç kadın oranında, yüzde 37,11 ile en yüksek sıraya sahip ülke. Bu konuda Avrupa'dan da Amerika'dan da daha öndeyiz ama Türkiye'de teknoloji sektöründe çalışan kadınların oranı sadece yüzde 9,91 oranında. Maalesef toplumumuzda teknoloji, bilim ya da mühendislik erkek işi gibi bir algı var. Bu algıyı değiştirmek zorundayız. Teknolojide insanın kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji ile olan bağlılık ve farkındalığını arttırmak ve şu anda sayıca az olan kadınların da Ar-Ge, inovasyon ve üretimde yer almasını destekleyerek çeşitliliği sağlamalıyız.

Artık kendi topunu tüfeğini üreten bir ülke konumundayız ama en önemli gücümüz en etkili silahımız olan gençlerimizi, çocuklarımızı da dünyadaki dönüşümü yönetecek donanıma sahip hale getirmeliyiz. Bunun için topyekun bir seferberlik gerekli. İyi bilim insanı yetiştirmemiz lazım ki iyi bilim yapalım ve her alanda bize özgü olan, dünyanın örnek alacağı Türkiye modelini kurgulayalım."