AK Parti'li Ban'dan HDP'ye: "Akıllarına terör örgütünün ölüme layık gördüğü kadınlarımız da geliyor mu?" - Son Dakika

AK Parti'li Ban'dan HDP'ye: "Akıllarına terör örgütünün ölüme layık gördüğü kadınlarımız da geliyor mu?"

09.03.2021 16:49
AK Parti'li Ban'dan HDP'ye:

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, HDP'ye yönelik "PKK gibi bir terör örgütüyle yan yana yürümekten hatta onların sözcülüğünü kutsal Meclisimizin çatısı altında yapmaktan dahi çekinmezken acaba akıllarına terör örgütünün çocuk yaşta ailelerinden kaçırdığı, baskıya,...

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, HDP'ye yönelik "PKK gibi bir terör örgütüyle yan yana yürümekten hatta onların sözcülüğünü kutsal Meclisimizin çatısı altında yapmaktan dahi çekinmezken acaba akıllarına terör örgütünün çocuk yaşta ailelerinden kaçırdığı, baskıya, tacize, tecavüze ve ölüme layık gördüğü kadınlarımız da geliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Ban, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında güçlü kadın, mutlu aile bilinciyle insana ve kadınların hayatına yatırım yapmayı öncelik haline getirdiklerini, her zaman kadının ve ailenin yerini ayrı tuttuklarını ve tutmaya devam edeceklerini söyledi. Kadınların çalışma hayatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması noktasında ilgili mevzuatlarda çok önemli değişiklikler yaptıklarını anlatan Ban, İşte Anne projesinden 38 bin kadının yararlandığını belirtti. Ban, Annemin İşi Benim Geleceğim Projesiyle organize sanayi bölgelerinde kreşlerin kurulmasını, iş ve aile arasındaki dengeyi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

AK Parti iktidarları döneminde kamuda çalışan kadın oranının yüzde 38,41'e yükseldiğini bildiren Ban, Dışişleri Bakanlığında 64 kadın büyükelçinin, İçişleri Bakanlığında 65 kadın mülki amirinin görev yaptığına dikkati çekti.

Zehra Taşkesenlioğlu Ban, bazı siyasi partilerin, Meclis çatısı altında kadın haklarından bahsederken, kendi örgütlerinde taciz, tecavüz ve kadına karşı şiddete, genel başkanlarından parti mensuplarının tüm üyelerine kadar kulakları sağır, gözleri kör durumda olduğunu söyledi.

Ban, "'Kadın, yaşam, özgürlük' diyenlerin, meselenin biraz iç yüzüne girdiğimizde, maskelerini indirip makyajlarını temizlediğimizde karşımıza çıkan bir başka tablo da kadın, tecavüz ve ölüm oluyor. Bugün bazı siyasi partilerin, PKK gibi bir terör örgütüyle yan yana yürümekten hatta onların sözcülüğünü kutsal Meclisimizin çatısı altında yapmaktan dahi çekinmezken, acaba akıllarına terör örgütünün çocuk yaşta ailelerinden kaçırdığı, baskıya, tacize, tecavüze ve ölüme layık gördükleri kadınlarımız da geliyor mu?" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ban'dan HDP'ye: 'Akıllarına terör örgütünün ölüme layık gördüğü kadınlarımız da geliyor mu?' - Son Dakika


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