AK Parti'li Başdaş: "11 yılda 61 bin vatandaş Konak ilçesini terk etti" - Son Dakika

AK Parti'li Başdaş: "11 yılda 61 bin vatandaş Konak ilçesini terk etti"

22.01.2021 10:41
AK Parti'li Başdaş:

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaklaşık 11 yılda 61 bin kişinin İzmir'in merkezindeki Konak ilçesini terk ettiğini belirtti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaklaşık 11 yılda 61 bin kişinin İzmir'in merkezindeki Konak ilçesini terk ettiğini belirtti.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada, Konak ilçesinin bölündükten sonraki nüfusunun 2009'da 411 bin olduğunu belirterek, "Aradan geçen yaklaşık 11 yılda 61 bin vatandaş İzmir'in merkezindeki Konak ilçesini terk etti. Şu anda 351 bin kişi yaşıyor. Kentimizdeki 11 ilçenin nüfusundan daha fazla sayıda vatandaşımız Konak'ta yaşayamayacağına karar vermiş. Konak'ı terk etmiş." ifadelerini kullandı.

Konak'ın arka sokaklarıyla hiç ilgilenilmediğini savunan Başdaş, şunları kaydetti:

"111 mahallesi bulunan Konak'ın 75 Mahallesinde doğal gaz yok. Çünkü imar planları yok. Başkan Batur, Gültepe'ye imar planları hazırlamakla övünüyor. Merak ediyorum Gültepe'ye imar planları hazırlarken sayın Batur o bölgeden kimlere sordu ? Muhtarlar, bölgedeki STK'ler ve orada yaşayan hemşerilerimizin planlardan haberleri yoktu. Açıklandıktan sonra bölgeden tam 6 bin itiraz geldi. Bölgenin yüzde 10'una tekamül eden 6 bin vatandaş oradaki planlarda sorun olduğunu düşünüyor ve bununla alakalı itiraz dilekçelerini belediyeye gönderiyor. Bu itirazlar Meclis'te CHP grubu oylarıyla reddedildi. Anlayacağınız Konak'ta halkçılığın adı var ama kendisi yok."

AK Parti, Hisarcık, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Başdaş: '11 yılda 61 bin vatandaş Konak ilçesini terk etti' - Son Dakika


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