Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Başkan Adayı Köken Vatandaşlara Lokma Dağıttı

AK Parti'li Başkan Adayı Köken Vatandaşlara Lokma Dağıttı

27 dakika önce

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, yerel seçim çalışmaları kapsamında cuma namazı sonrası Pınar Camii'nde vatandaşlara lokma dağıttı.

AK Parti'li Başkan Adayı Köken Vatandaşlara Lokma Dağıttı, System.String[]
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, yerel seçim çalışmaları kapsamında cuma namazı sonrası Pınar Camii'nde vatandaşlara lokma dağıttı. İnşaatı devam eden Yeşilpınar Merkez Camii'ni gezen Deniz Köken, "Amacımız en azından Ramazan'da teravihe yetiştirmek" dedi.

Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesinde bulunan Pınar Camii'nde cuma namazını kılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, cami çıkışı vatandaşlara lokma dağıttı. Ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Köken, ilginin yoğun olduğunu söyledi. Esnafın dertlerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Köken, güzel dönüşler aldıklarını ifade etti.

"Ana sorunumuz otopark ve trafik sıkışıklığı"

Yeşilpınar'ın otopark ve trafik sorununu çözeceklerini belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken, "Önce Pınar Camii'nde lokma dağıtarak başladık her Cuma olduğu gibi. Yeşilpınar halkımızla ve esnafımızla geziyoruz, dertlerini dinliyoruz. Yeşilpınar bizim memleketimiz zaten. Hepsi dostlarımız. Hem de dostlar buluşması gibi oldu aslında burada. Güzel de dönüşler alıyoruz. İyi bir Yeşilpınar esnaf ziyareti oluyor bugün teşkilatımla beraber. Sorunları dinliyoruz. Ana sorunumuz otopark ve trafik sıkışıklığı. Spor sahalarının eksikliği. Bunları karşılıklı teyit ediyoruz. Çözeceğiz inşallah" dedi.

"Amacımız Ramazan'da teravihe yetiştirmek"

İnşaatı devam eden Yeşilpınar Merkez Camii'nde incelemelerde bulunan Köken, "Yeşilpınarımızın Merkez Camii'ni en kısa zamanda bitirebilmek için bütün kollarımızla faaliyete geçtik, çalışıyoruz. Amacımız en azından Ramazan'da teravihe yetiştirmek. Bununla ilgili arkadaşlar çalışacak" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

Politika
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