AK Parti'li Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı
2 saat önce
Adana'da AK Parti'nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni, bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Adana
'da AK Parti'nin Seyhan
Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni, bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni yemek yediği sırada, M.A isimli bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yeni, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni'nin durumunun iyi olduğunu bacağından yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.A isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, yemekli toplantıda bıçaklanan Fikret Yeni'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Demirtaş, "Fikret beyin şu an sağlık durumu iyi, faili belli. İnşallah kısmet olursa en yakında bir zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Şu an ki sağlık durumu çok iyi. Restoranda sebep olacak ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor merhaba diyor ve bıçağı çekiyor hemen. İnşallah bizde yakalamaya çalışacağız. Sadece bacağından yaralanmış. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:26 Kaynak: İHA
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