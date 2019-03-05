AK Parti'li Başkan Adayının Çabası Sonuç Verdi, Vatandaş İntihar Etmekten Vazgeçti

Diyarbakır'da bir kişi, inşaatın 9. katına çıkarak intihar etmek istedi.

Diyarbakır'da bir kişi, inşaatın 9. katına çıkarak intihar etmek istedi. Bu sırada tesadüfen olayı gören AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Av. Cevdet Nasıranlı, vatandaşın yanına gidip konuşarak şahsı intihar etmekten vazgeçirdi.



Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Metrelik Yol üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece 23.30 sularında E.T. isimli bir kişi, 9 katlı inşaatın son katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan E.T.'yi ikna etmeye çalışırken, bu sırada seçim çalışmalarına devam eden AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı olayı gördü. E.T.'nin yanına giden Nasıranlı, yaklaşık bir saat konuştuğu şahsı, ikna ederek intihardan vazgeçirdi. E.T., aşağıda bekleyen ailesine sarıldıktan sonra ifadesine başvurulması için emniyete götürüldü.



"Sen atlarsan beni de beraber götürürsün"



E.T.'yi intihardan vazgeçiren Nasıranlı, binadan aşağı indikten sonra çevredeki vatandaşların alkışıyla karşılandı. Nasıranlı, "Olayı gördüm ve kendisinin yanına gitmek istedim. Ailevi sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulundu. Ben de kendisine, atlarsan beni de beraber götürürsün, elini bırakmayacağım dedim. Bu konuşmadan sonra kendisi bana sarılıp ağlamaya başladı. Daha sonra annesi, babası ve eşi ile görüştü. Şimdi hastaneye götürüldü, durumu iyi, çok şükür ki kendisine vesile olduk" dedi. - DİYARBAKIR

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