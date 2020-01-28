AK Parti'li başkan ve 2 kişi, takla atan otomobilde yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li başkan ve 2 kişi, takla atan otomobilde yaralandı - Son Dakika

AK Parti'li başkan ve 2 kişi, takla atan otomobilde yaralandı

6 saat önce

ISPARTA'nın merkeze bağlı Sav beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Şakir İpekçi'nin de içinde bulunduğu otomobil, takla attı.

AK Parti'li başkan ve 2 kişi, takla atan otomobilde yaralandı, System.String[]

ISPARTA'nın merkeze bağlı Sav beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Şakir İpekçi'nin de içinde bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, Başkan İpekçi, oğlu ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'nin de içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra yol kenarına yan yattı. Kazada Başkan İpekçi, oğlu Mustafa İpekçi ile aynı araçta bulunan Hüseyin Uçman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Başkan İpekçi ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Belediye Başkanı Şakir İpekçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kıymetli hemşehrilerim küçük çaplı bir trafik kazası geçirdiğim doğrudur. Sağlık durumum iyi, endişelenecek bir durum yoktur. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim' dedi.


Şakir İpekçi, AK Parti, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü olduğu gerekçesiyle yazılan cezayı mahkemede iptal ettirdi
İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li başkan ve 2 kişi, takla atan otomobilde yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]