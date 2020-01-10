AK Parti'li Başkan Yardımcısının acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Başkan Yardımcısının acı günü - Son Dakika

AK Parti'li Başkan Yardımcısının acı günü

25 dakika önce

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

AK Parti'li Başkan Yardımcısının acı günü, System.String[]

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir, apartmanın 8'inci katındaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mina, hastaneden yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
22:18 Ümraniye'de market soygunu - Son Dakika
22:18 AB'den Orta Doğu'da itidal çağrısı - Son Dakika
22:17 Bolu'da, müsiad yönetimi istifa etti - Son Dakika
22:16 Pakistan'da medresede patlama: 15 ölü - Son Dakika
22:12 Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Başkan Yardımcısının acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]