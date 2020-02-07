AK Parti'li başkandan yürek yakan çığ ağıdı - Son Dakika
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AK Parti'li başkandan yürek yakan çığ ağıdı

6 saat önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili kaleme aldığı ağıt okuyanları gözyaşlarına boğuyor.

AK Parti'li başkandan yürek yakan çığ ağıdı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili kaleme aldığı ağıt okuyanları gözyaşlarına boğuyor.


İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede, kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları yeniden başlatıldı. İlk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nin kaleme aldığı ağıt, okuyanları gözyaşlarına boğuyor. Sabırlı'nın kaleme aldığı ağıt şöyle:


"Bahçesaray'da şehit ailesine ağıt


Yüreğim ateş küpü


Ne ilaç ne merhem dindiremiyor


Ey felek ne yük yükledin kamburuma


Dostumu aldın


Aileleri yasa boğdun


Ey Karapet ne hain çıktın


Fidanları sevdiklerinden ayırdın


Ey Karapet bize ne kastın vardı


Dostlarımızdan ne istedin


Ey beyaz örtü, batının eğlencesi


Yurdumun kara çilesi


Bereket sanırdık şükür ederdik


Huzuru mutluluğu yok ettin, yassa boğdun


Ey karanlık vadi


Beyaz kefenden önce sen sardın dostlarımı


Tüm dünyaya hüzün sardın


Şirin ilçeme gözyaşı, ülkemi yassa bağladın


Ey Karapet bilirdik biz Müküslüyü sevmezdin


Her yıl karanlık yüzünü esirgemezdin


İmdadıma koşan eş dosttan ne istedin


Feryadı yası 81 ile 913 ilçeye yaydın


Ah Karapet geçit vermez Çanakkale'mi sandın


Ah karanlık vadi, tarihe karanlık yer oldun


Bize koşan dostlara fidanlara kıydın


Güller sümbüller bile yeşermez oldu otlağında.


Ben ki Müküslü (Bahçesaray) Cumali nefret eder oldum


Sabırlıydım sabrımı taşar oldun


Artık senden bize yar ve dost olmaz


Karanlık vadi Karapet olmaz olaydın


Nefessiz bıraktın tüm Türkiye'yi


Soğuk ayda cehennem ateşini serptin yüreklere


Artık bizler için karanlık vadisin


Dostlarımızı, yardımımıza koşanları aldın bizden" - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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