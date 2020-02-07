AK Parti'li başkandan yürek yakan çığ ağıdı - Son Dakika

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili kaleme aldığı ağıt okuyanları gözyaşlarına boğuyor.



İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede, kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları yeniden başlatıldı. İlk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nin kaleme aldığı ağıt, okuyanları gözyaşlarına boğuyor. Sabırlı'nın kaleme aldığı ağıt şöyle:



"Bahçesaray'da şehit ailesine ağıt



Yüreğim ateş küpü



Ne ilaç ne merhem dindiremiyor



Ey felek ne yük yükledin kamburuma



Dostumu aldın



Aileleri yasa boğdun



Ey Karapet ne hain çıktın



Fidanları sevdiklerinden ayırdın



Ey Karapet bize ne kastın vardı



Dostlarımızdan ne istedin



Ey beyaz örtü, batının eğlencesi



Yurdumun kara çilesi



Bereket sanırdık şükür ederdik



Huzuru mutluluğu yok ettin, yassa boğdun



Ey karanlık vadi



Beyaz kefenden önce sen sardın dostlarımı



Tüm dünyaya hüzün sardın



Şirin ilçeme gözyaşı, ülkemi yassa bağladın



Ey Karapet bilirdik biz Müküslüyü sevmezdin



Her yıl karanlık yüzünü esirgemezdin



İmdadıma koşan eş dosttan ne istedin



Feryadı yası 81 ile 913 ilçeye yaydın



Ah Karapet geçit vermez Çanakkale'mi sandın



Ah karanlık vadi, tarihe karanlık yer oldun



Bize koşan dostlara fidanlara kıydın



Güller sümbüller bile yeşermez oldu otlağında.



Ben ki Müküslü (Bahçesaray) Cumali nefret eder oldum



Sabırlıydım sabrımı taşar oldun



Artık senden bize yar ve dost olmaz



Karanlık vadi Karapet olmaz olaydın



Nefessiz bıraktın tüm Türkiye'yi



Soğuk ayda cehennem ateşini serptin yüreklere



Artık bizler için karanlık vadisin



Dostlarımızı, yardımımıza koşanları aldın bizden" - VAN