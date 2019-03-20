Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Başterzi'ye Silahlı Saldırıyla İlgili Açıklama: "Saldırının Zamanlaması Manidar"

AK Parti'li Başterzi'ye Silahlı Saldırıyla İlgili Açıklama: "Saldırının Zamanlaması Manidar"

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'nin seçim çalışmasının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça...

AK Parti'li Başterzi'ye Silahlı Saldırıyla İlgili Açıklama:
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'nin seçim çalışmasının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, gece saatlerinde seçim çalışmalarından dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından vurulan Başterzi'nin durumun iyi olduğu öğrenilirken, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti'li adayın yeniden bir ameliyata alınacağı belirtildi.

Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişin teslim olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" diyen Şengül, Başterzi'ye yapılan saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Şengül, " Türkiye, bir hukuk devletidir. Kimse, eşkıya gibi hareket edip, kendi kafasına göre adalet sağlamaya çalışamaz. Yaşanan bu olay, basit bir alacak verecek meselesinden ibaret değildir. Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Aydın Şengül, İzmir, AK Parti, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Başterzi'ye Silahlı Saldırıyla İlgili Açıklama: "Saldırının Zamanlaması Manidar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]