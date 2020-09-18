AK Partili Baybatur, üzüm üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Aşağıçobanisa'daki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru üzüm alım merkezini ziyaret etti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'le üzüm üreticileriyle bir araya gelen Baybatur, yaptığı açıklamada, İzmir Ticaret Borsası'nda 10,5 liradan işlem gören kuru üzümün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira olarak açıklaması sonrası arttığını söyledi.

TMO'nun tüm ürünlerde olduğu gibi kuru üzüm alımlarında da belirlenen kalite kriterleri ve satın alma şartları çerçevesinde ürün alımı yaptığını belirten Baybatur, şöyle konuştu:

"Yapılan müdahale ile ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan kuru üzüme değer kazandırarak üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmesini ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlanmasını hedefliyoruz. Bu nedenle başta üreticilerimiz olmak üzere ülke menfaatine katkı sağlayacak bu müdahalenin itibarsızlaştırılmasına asla müsaade etmeyiz."