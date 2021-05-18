AK Parti'li Baybatur: "Esnaf ve sanatkara 5 bin ve 3 bin liralık hibe desteği" - Son Dakika

Salgın sebebiyle vatandaşın ekonomik yönden yaşadığı mağduriyetleri giderebilmek adına hükümetin bugüne kadar 661 milyar liralık kaynağı milletin emrine verdiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıkladığı esnaf ve sanatkara yönelik 5 bin ve 3 bin liralık hibe desteğinin de nefes aldıracağını söyledi.

Salgına karşı verilen mücadelenin tek amacının ülke insanının her birinin sağlığını korumak olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Sadece Covid-19'la değil, milletimizin aşını, işini korumanın da mücadelesini veriyoruz" dedi.

Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynağın salgının ekonomik etkilerinden ülke insanını koruma adına kullanıldığını kaydeden Baybatur, Manisa'da Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında; 708 milyon 834 bin 321 liranın Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Normalleşme Desteği, esnafa yönelik olarak da 91 milyon 305 bin 567 liranın gelir kaybı ve kira desteği olarak ödendiğini söyledi. Hükümetin esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu vurgulayan Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketi ile iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağın karşılıksız olarak verileceğini belirtti.

5 bin ve 3 bin liralık hibe desteğinin esnaf ve sanatkara nefes aldıracağını ifade eden Baybatur, şunları kaydetti: "Ödemeler iki grup halinde yapılacak. Kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerlerle okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelerin yer aldığı birinci gruptaki esnafımıza bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi teçhizatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçülerle pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza da bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz" - MANİSA