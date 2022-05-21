AK Parti'li Baybatur, Kula'da bir dizi ziyarette bulundu - Son Dakika
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AK Parti'li Baybatur, Kula'da bir dizi ziyarette bulundu

21.05.2022 10:28
AK Parti'li Baybatur, Kula'da bir dizi ziyarette bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Baybatur, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililerle Kula Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez ve Belediye Meclis üyeleri ile sohbet eden Baybatur, Kula'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik merkezini gezen Baybatur gençler ile bir araya geldi, masa tenisi oynadı ve resim eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Baybatur, bir süre önce annesi vefat eden eski Belediye Meclis Üyesi İsmail Odabaşı'na taziye ziyaretinde bulundu.

İnşaat çalışmaları tamamlanan Kula Devlet Hastanesini de gezen Baybatur, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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