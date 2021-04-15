AK Parti'li Baybatur: "Tek derdi menfaat olanların partimizde işi yok" - Son Dakika

AK Parti'li Baybatur: "Tek derdi menfaat olanların partimizde işi yok"

15.04.2021 11:48
AK Parti'li Baybatur:

AK Parti Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Hamza Durmuş'un partisinden istifa etmesi ve Durmuş'a CHP'den destek gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Tek derdi koltuk ve menfaat olan insanların partimizden gitmesi, AK Parti'nin...

AK Parti Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Hamza Durmuş'un partisinden istifa etmesi ve Durmuş'a CHP'den destek gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Tek derdi koltuk ve menfaat olan insanların partimizden gitmesi, AK Parti'nin temizlenmesi anlamına gelir ki; bu da hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Aklı ve ruhu sizde olan o malum şahsa da bir an önce CHP rozetini takabilirsiniz." dedi.

Yunusemre Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Hamza Durmuş'un belediyeyi hedef alarak partisinden istifa etmesinin ardından yaşanan tartışmalar giderek büyüyor. Belediye hakkındaki iddialara Yunusemre Belediyesinin 'Hamza Durmuş'un gayrimeşru taleplerinin kabul görmemesi' üzerine istifa ettiğini belirtmesine rağmen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilinin Hamza Durmuş'a sahip çıkarak o iddialar üzerinden Yunusemre Belediyesine yüklenmesine bir tepki de AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'dan geldi. Baybatur, CHP'li belediyelerin geldikleri nokta ortadayken Yunusemre Belediyesinin yaptığı eserler ve çalışmaların taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazandığını belirtti.

"Önce kendi kapınızın önünü temizleyin"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in AK Parti'den istifa eden bir Belediye Meclis Üyesi Hamza Durmuş üzerinden yaptığı değerlendirmelere cevap veren Baybatur şunları söyledi: "Sayın Özel'in CHP Belediyeciliğinin geldiği nokta ortada iken AK Parti Belediyeciliğine dil uzatması da oldukça ironiktir. Yunusemre Belediyemiz, yapmış olduğu hizmetlerle bugün herkesin takdirini kazanmıştır. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin yaptığı eserleri, övüne övüne bitiremediğiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi bile yapamamaktadır. Heykel açmaktan başka hiçbir şey yapmayan, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, her türlü iğrenç taciz ve tecavüzlerin merkezi haline gelen CHP'li belediyeleri size hatırlatmak isterim. Gidin önce kendi kapınızın önünü temizleyin. Bizim içimizde fakat aklı ve ruhu sizde olan o malum şahsa da bir an önce CHP rozetini takabilirsiniz. Bir insanın sırf istediği gayrimeşru talepleri olmadı diye bugün yüzü kızarmadan, dürüstlük abidesi gibi konuşmasının, bizim için hiçbir değeri yoktur. Tek derdi koltuk ve menfaat olan insanların partimizden gitmesi, AK Parti'nin temizlenmesi anlamına gelir ki; bu da hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir." - MANİSA

AK Parti'li Baybatur: Tek derdi menfaat olanların partimizde işi yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Yunusemre, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Baybatur: 'Tek derdi menfaat olanların partimizde işi yok' - Son Dakika


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