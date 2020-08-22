AK Parti'li Baybatur: "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak" - Son Dakika

AK Parti'li Baybatur: "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak"

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin büyük bir adım olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, rezervin Türk devleti ve milletinin geleceğini derinden etkileyecek nitelikte olduğunu söyledi.

AK Parti'li Baybatur:

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin büyük bir adım olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, rezervin Türk devleti ve milletinin geleceğini derinden etkileyecek nitelikte olduğunu söyledi. Keşfin ekonomik değerinin yanı sıra çarpan etkisinin büyüklüğüne de dikkat çeken Baybatur, "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik" sözleriyle açıkladığı müjdeli haberi Türkiye'nin 'İstikbal Zaferi' olarak niteledi. Türkiye'nin yılda yaklaşık 40-45 milyar metreküp doğalgaz ithal eden, 15 milyar dolar fatura ödeyen bir ülke olduğuna işaret eden Baybatur, "2023 yılından itibaren kendi kaynaklarını kullanabilir duruma geldiği an Türkiye, yılda 15 milyar doları ülke için kullanacak. Şuan için Türkiye'nin 7 yıllık bir enerjisini karşılayacağı ifade ediliyor. Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez törende deniz tabanından 1000 metre aşağıda 2 ayrı katmanda oldukça önemli bir rezerv olduğunu söyledi. Bu havzada toplamda 800 milyar metreküp doğal gaz rezervinden söz ediliyor ki; Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacı. Yani yaklaşık 300 milyar dolarlık bir kaynaktan söz ediliyor. Bu 300 milyar doları önümüzdeki 20 yıl boyunca Türkiye'nin eğitimine, sağlığına, alt yapısına harcadığınızda Türkiye'nin ulaşacağı refah seviyesini düşünün" diye konuştu.

Açıklamasında keşfin ekonomik değerinin yanı sıra çarpan etkilerine de bakılması gerektiğine dikkat çeken Baybatur, "Enerjide elde edeceğimiz bağımsızlık aynı zamanda jeopolitik pranganın kırılmasını da beraberinde getirecek. Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak. Hasımlarımız bizimle mücadele etmek yerine anlaşmayı tercih edecektir. İstikbal adına elde ettiğimiz bu zafere çok yönlü bakıldığında Doğu Akdeniz'den gelecek güzel haberlerle birlikte Türkiye'nin enerjide kendi kendisine yeter noktaya gelmesi, cari açığı ortadan kaldıracağı gibi beka mücadelemizi de zaferle taçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayının Türk Milleti için zaferler ayı olduğunu anımsatan Baybatur, şunları kaydetti: "Aziz milletimiz, Ağustos ayını sever. Ağustos zaferler ayıdır. Ağustos ayı içerisinde başta 1071 Malazgirt Zaferi olmak üzere, 1473 Otlukbeli Zaferi, 1514 Çaldıran Zaferi, 1516 Mercidabık Zaferi, 1521 Belgrad'ın Fethi, 1526 Mohaç Zaferi, 1571 Kıbrıs'ın Fethi ve 1922 Büyük Taarruz zaferleri tarihimize şan vererek Ağustos ayına 'Zafer Ayı' ismini kazandırmıştır. 21 Ağustos 2020'de, enerji başta olmak üzere ekonomi ve savunma sanayinde tam bağımsızlık yolunda atılmış büyük bir adım, azim ve kararlılığımızı ortaya koyan önemli bir zaferdir. Öte yandan Karadeniz'de doğalgaz keşfedilen sahaya zaferler ayında Yunanlılar ve emperyalistlere karşı kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'ne atfen 'Sakarya Gaz Sahası' adının verilmesi de yüklendiği anlam bakımından dünyaya verilen önemli bir mesajdır."

Keşfin sadece bir enerji meselesi değil, gelecek, güvenlik, istikrar, egemenlik, bağımsızlık, beka ve refah meselesi olduğunu vurgulayan Baybatur, Türk milletinin bu keşifle elde ettiği başarıyı küçümseyenleri eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in "Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır" sözleriyle eleştirdi. Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enerji çalışanları ve emeği geçen herkese ülkeye sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür etti. - MANİSA

Karadeniz, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Baybatur: 'Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak' - Son Dakika

Son Dakika

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