AK Parti'li Bekle: "Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı" - Son Dakika

AK Parti'li Bekle: "Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı"

08.04.2021 09:26
AK Parti'li Bekle:

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla TBMM'de yapmış olduğu konuşmasında, Avrupa'nın pek çok yerinde Roman toplumunun derin acılar yaşadığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği 'Roman Açılımı' sayesinde Türkiye'de,...

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla TBMM'de yapmış olduğu konuşmasında, Avrupa'nın pek çok yerinde Roman toplumunun derin acılar yaşadığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği 'Roman Açılımı' sayesinde Türkiye'de, Roman vatandaşlarımız ilk defa devletin en üst düzeyinde sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı buldu" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla TBMM'de bir konuşma yaptı. Cemal Bekle, Roman toplumunun Avrupa'nın pek çok yerinde derin acılar yaşadığını belirtti.

"Roman vatandaşların Türkiye'de ise anayasa ile eğitim ve öğrenim hakları, çalışma ve sözleşme hürriyetleri, sağlık hizmetlerine-konut olanaklarına ve sosyal güvenliğe erişim hakları güvence altına alınmış ve temel kamu hizmetlerine erişimde eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri benimsenmiştir" diyen Bekle, "Ancak tüm bunlara rağmen uygulamada Roman vatandaşları; eğitim, sağlık, istihdam ve barınma gibi hizmetlere erişim konusunda çok büyük sorunlar yaşamıştır. Her ne kadar hukuki olarak eşitlik anlayışı görünse de gündelik hayatta ve pratikte bu uygulamalar gerçekleşmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Romanlara yeniden umudu ve güveni hatırlattığını belirten Bekle, "Siyasi tarihimizde bir dönüm noktası olan ve tüm ülkelere örnek olacak büyük bir adım atıldı. Daha düne kadar 'Roman Mahallesi' denilerek önünden geçilmeyen mahalleleri hareketlenmeye, köklü bir tarihi olduğunu yeniden hatırlamaya, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı" diye konuştu.

"AK Parti bu topluma yeniden hayal kurmayı kazandırdı"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği 'Roman Açılımı' ile birlikte Roman vatandaşlarımız ilk defa devletin en üst düzeyinde sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı buldu" diyen Bekle, "Bu buluşma sonrası devletimizin, Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları ivme kazanmış, strateji belgesi ve eylem planı hazırlık çalışmaları kamu kurumlarımızın katkılarıyla şekillendirilmiştir. Romanlar AK Parti öncesinde o kadar dışlanmışlardı ki bırakın bir şey talep etmeyi talep etmeye tenezzül bile etmezlerdi. Hayalleri yoktu. Bakın biz ne yaptık biliyor musunuz? Bizden önce bir grup elit Romanlara politika üretiyorken başarısız oldu. ve bunu da Romanların nankörlüğü diyerek delil saydı; ancak AK Parti bizi bizden dinledi, AK Parti bu topluma yeniden hayal kurmayı kazandırdı" şeklinde konuştu.

"Bugün Roman çocukları gururla ay yıldızlı polis üniformasını taşıyabiliyor"

Konuşmasına devam eden Bekle, "AK Parti, Roman Açılımı ile birlikte birçok projeyi hayata geçirmiş, Romanların kendilerini ifade etme özgürlüğü sadece lafta kalmamış, hukuki bir zemine de oturtmuştur. Bugün Roman çocukları gururla ay yıldızlı polis üniformasını taşıyabiliyorsa, hakim-savcı olarak bu vatana hizmet edebiliyorsa bu ayıbı biz kaldırdık. Devletin her kademesinde varlık gösterebiliyorsa bu AK Parti sayesindedir. Bir Roman çocuğu olarak bu kürsüde bugün bunları konuşabiliyorsam bu AK Parti sayesindedir. Yok sayılan, ezilen, itilen, ayrıştırılan, ötekileştirilen bir toplumdan bugünlere gelebildiysek bu AK Parti sayesindedir" hatırlatmasını yaptı.

Müjdeyi verdi: "Konut sorunu çözülüyor"

Cemal Bekle, "Buradan bir de müjde vermek istiyorum; bu yıl süresi dolacak olan eylem planı bakanlığımızca uzatıldı. 2016'dan sonra hızla atılan adımlar sayesinde, Roman vatandaşlarımızın konut sorunlarını çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ iş birliğinde projeler yürütülmeye başlamış, ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Roman vatandaşlarımıza sosyal konutlar inşa edilmiştir. Roman vatandaşlarımızın çoğunlukta yaşadığı bölgeler başta olmak üzere 12 ilimizde, 32 Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açılmıştır. Bu merkezlerde kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönlerden gelişimlerine destek olunmuştur. Merkezlerimizde; koruyucu, önleyici sosyal hizmetlerin yanı sıra çeşitli beceri kursları da düzenlenmiştir. Bugüne kadar toplumun ortak hafızasında yer alan önyargıların kırılmasında ve Türkiye'de Romanlar adına yapılmış ne kadar iyileştirme varsa hepsinin altında AK Parti'nin imzası vardır" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

AK Parti'li Bekle: Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Bekle, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Bekle: 'Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor         
10:23
Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde         
10:09
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi         
08:54
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek         
03:48
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 10:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Bekle: "Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei