Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Belediye Başkanı Aday Gösterilmeyince Partisinden İstifa Etti

AK Parti'li Belediye Başkanı Aday Gösterilmeyince Partisinden İstifa Etti

47 dakika önce

AK Parti'li belediye başkanı aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı basın toplantısıyla AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti'li belediye başkanı aday gösterilmeyince partisinden istifa etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı basın toplantısıyla AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal basın toplantısı düzenleyerek AK Parti'den resmen istifa ettiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili basın mensupları bugün bu davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bana 5 yıl önce iyi insan, 5 yıl sonra bugün dürüst, çalışkan, çalmadı çok şey yaptı, her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı nelere önem verdiğimi nelerle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallığımız, geleceğimiz halkımız mı demişim yoksa benim, ailemin, siyasi geleceğim, rantım mı demişim. 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti'den bugün istifa ediyorum. Biliniz ki, ayrılmak zorunda bırakıldım, kopartıldım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgim ve saygım ömrüm boyunca devam edecek. Çocukken kazandığım, çalışmak, okumak, öğrenmek ilkelerimi son nefesime kadar koruyacağım. Sizlere çok teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."
Uysal basın açıklamasının ardından gazetecilerden soru almayacağını belirterek toplantıyı bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Hüseyin Uysal, Uysal, Yerel
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