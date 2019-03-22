Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Belediye Başkanı Kaza Yaptı

AK Parti'li Belediye Başkanı Kaza Yaptı

48 dakika önce

AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, konvoy ile birlikte mitinge gittiği sırada, tali yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı.

AK Parti'li Belediye Başkanı Kaza Yaptı, System.String[]
AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, konvoy ile birlikte mitinge gittiği sırada, tali yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada Özçınar, hafif şekilde yaralandı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sabit Arlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, seçim çalışmaları kapsamında Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitinge gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, Başkan Özçınar konvoy ile birlikte ilerlediği sırada, tali yoldan çıkan 45 Z 7063 plakalı otomobil Saliha Özçınar'ın bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Saliha Özçınar, Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Başkan Özçınar, yaklaşık yarım saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra Akpınar Mahallesi giderek mitinge katılan Özçınar'ın ayağının sarılı olduğunu gören vatandaşlar geçmiş olsun dileklerinde bulundu.  

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Kiraz, AK Parti, Saliha Özçınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Ferhat Göçer, Klip Çekiminde Kaza Geçirdi! AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 01:09:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Belediye Başkanı Kaza Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]