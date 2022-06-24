AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi - Son Dakika
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AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi

24.06.2022 15:54
AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı kapsamında Elazığ'a gelen Aksaray, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Muş, Sivas, Tokat ve Yozgat Belediye Başkanları Keban ilçesini gezdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı kapsamında Elazığ'a gelen Aksaray, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Muş, Sivas, Tokat ve Yozgat Belediye Başkanları Keban ilçesini gezdi.

İlçeye gelen belediye başkanları, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak tarafından karşılandı.

Belediye başkanları Keban Barajı ve Gölü, Seyir Tepe ile ilçenin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi - Son Dakika
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