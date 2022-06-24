Belediye başkanları Keban Barajı ve Gölü, Seyir Tepe ile ilçenin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi - Son Dakika

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