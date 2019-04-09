Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

AK Parti'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya ve Uzgörür beldelerinde AK Parti'den seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.

AK Parti'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya ve Uzgörür beldelerinde AK Parti'den seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.

Bulanık İlçe Seçim Müdürlüğüne gelen AK Parti'li Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu ve AK Parti Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım mazbatalarını aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin mazbatalarını aldığını belirterek, "Biz beldelerimize gönül belediyeciliği ile devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:17 Kaynak: İHA

Uzgörür, Elmakaya, Bulanık, AK Parti, Güncel
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