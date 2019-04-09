AK Parti'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya ve Uzgörür beldelerinde AK Parti'den seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.
Muş
'un Bulanık
ilçesine bağlı Elmakaya
ve Uzgörür
beldelerinde AK Parti
'den seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.
Bulanık İlçe Seçim Müdürlüğüne gelen AK Parti'li Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu
ve AK Parti Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım
mazbatalarını aldı.
AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut
, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin mazbatalarını aldığını belirterek, "Biz beldelerimize gönül belediyeciliği ile devam edeceğiz" dedi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:17 Kaynak: İHA
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