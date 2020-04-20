AK Parti'li belediye başkanlarına 'ramazan' genelgesi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li belediye başkanlarına 'ramazan' genelgesi - Son Dakika

AK Parti'li belediye başkanlarına 'ramazan' genelgesi

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına ramazan ayı dolayısıyla gönderdiği genelgede, her gün en az 10 kişinin evine telefon ile misafir olunmasını istedi.

AK Parti'li belediye başkanlarına 'ramazan' genelgesi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına ramazan ayı dolayısıyla gönderdiği genelgede, her gün en az 10 kişinin evine telefon ile misafir olunmasını istedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına ramazan ayı dolayısıyla genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar, iftar çadırı kurulumu ve iftar davetlerinin gerçekleştirilemeyeceğini hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti: "İaşe yardımlarının mümkün olduğunca Ramazan başlamadan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışalım. Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılabilir. Ayrıca çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz  misafirlikler yerine bizzat belediye başkanlarımız her gün en az 10 vatandaşımızın evine telefon ile misafir olup yanlarında olduğunu hissettirmelidir. Bu görüşmede vatandaşlarımızın ihtiyaçları sorulmalı, gönülleri alınmalı ve evde kalmaları hatırlanmalıdır." Genelgede 'sosyal mesafe' uyarısını da hatırlatan AK Parti'li Özhaseki, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:09 Kaynak: DHA

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