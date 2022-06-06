AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Çınar için verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Çınar için verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı

06.06.2022 21:30
AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Çınar için verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar'a karşı verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar'a karşı verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı.

Özcan, 16 Mayıs'ta Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." sözlerine ilişkin Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma tedbiri kararına itiraz etti.

Tanju Özcan'ın avukatı Sinan Barut aracılığı ile sunduğu dilekçeyi değerlendiren Bolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan kararda, Bolu 1. Aile Mahkemesinin Çınar'ın şiddete maruz kaldığı iddiasına karşı Özcan'ın şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar ile iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine karar verildiği anımsatıldı.

Mahkemenin kararında, Belediye Meclis 2. Oturum toplantısında oy sayımı sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kabul edenler, etmeyenler. Evet 3 kişi de hayır oyuyla, 4 kişiydi herhalde, Hacer hanım da el kaldırıyor mu? El mi sallıyor anlayamadım. Ama ret olarak kabul ediyorum. Tamam. Bana niye el sallıyorsunuz, hanımefendi. Allah Allah. Ama ayıp oluyor. Böyle el sallamalar falan. Ben evli barklı adamım. Böyle şey olmaz ya." dediği anımsatılarak, gündeme dair oylama nedeniyle tartışmanın yaşandığı ve tarafların aynı aile kavramının içinde yer almadıkları için şiddet tehlikesi ve olgusundan bahsedilmediği vurgulandı.

Kararda, bu nedenlerle verilen koruma tedbiri kararının usul ve yasaya uygun olmadığı gözetilerek itirazın kabul edildiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2)
Kaynak: AA

Tanju Özcan, AK Parti, Çınar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Çınar için verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı - Son Dakika

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