AK Parti'li belediyelere 'koronavirüs' genelgesi - Son Dakika
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AK Parti'li belediyelere 'koronavirüs' genelgesi

6 saat önce

AK Parti tarafından koronavirüs tedbirlerine ilişkin partili belediyelere gönderilen genelgede, fahiş fiyat artışına karşı denetimlerin artırılması, su borcu olan halk için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmaması istendi.

AK Parti'li belediyelere 'koronavirüs' genelgesi, System.String[]

AK Parti tarafından koronavirüs tedbirlerine ilişkin partili belediyelere gönderilen genelgede, fahiş fiyat artışına karşı denetimlerin artırılması, su borcu olan halk için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmaması istendi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca AK Parti'li belediyelere koronavirüs tedbirlerine ilişkin 8 maddelik genelge gönderildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla gönderilen genelgede, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekildi. AK Parti'li belediyelerin bu salgınla mücadele edebilmek için birtakım önlemler almak durumunda olduğu belirtilerek, "Belediyelerimizin alması gereken zorunlu tedbirler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Gerekli dikkatin gösterilmesini, bu konuda belediyelerimizin topluma rehberlik etmelerini rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim" denildi.

Genelgede belediyelerde alınması gereken tedbirler, şöyle sıralandı:

"İnsanlara yakın temas ortamı oluşturan her türlü organizasyon iptal edilmelidir. Açılış programları, toplantılar, davetler, kutlamalar vb. tüm organizasyonlar ertelenmelidir. Kalabalık oluşmasına imkan sunan cenaze ve düğün gibi organizasyonlarına belediye tarafından kapalı ortam sağlayan çadır hizmetine ara verilmelidir. Vatandaşlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır. Umre veya yurtdışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır. Bu konudaki ihmaller salgının yayılma hızını artıracak ve yeni birçok insanın enfekte olmasına yol açabilecektir. Kul hakkı sorumluluğu ile hareket edilmesi gerekmektedir. Belediye Başkanlarımız bu anlamdaki ziyaretlerine ara vermelidir.  Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları ile toplu taşıma araçları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir. Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır.  Su borcu olan vatandaşlar için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmamalıdır. Mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü yaşayan esnafların kira tahsilatları ertelenmelidir. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere; resmi kurumlarımız dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadele için yayınlamış olduğu kurallara belediyelerimizin tanıtım mecralarında yer verilmeli ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gereken çabalar gösterilmelidir. Toplumsal infial oluşturacak açıklama ve söylemlerden uzak durulmalıdır."


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:18 Kaynak: DHA

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