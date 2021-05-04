AK Parti'li Bostancı: Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 100 maddelik yeni anayasa çalışmalarının tamamlandığına ilişkin açıklamasını DHA'ya değerlendirdi. Bostancı, Bahçeli'nin yeni anayasayla ilgili yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz" diye konuştu.