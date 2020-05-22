AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması (2) - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması (2)

'DEMOKRATİK ÜLKELERDEKİ GELİŞMELERİ İNCELİYORDUK'AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP ile yürüttükleri milletvekili transferlerinin önünü kesecek hukuki çalışmaya ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması (2), System.String[]

'DEMOKRATİK ÜLKELERDEKİ GELİŞMELERİ İNCELİYORDUK'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP ile yürüttükleri milletvekili transferlerinin önünü kesecek hukuki çalışmaya ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Bostancı, milletvekili transferlerine ilişkin, Siyasi Partiler Kanunu, ilgili kanunlar ve Anayasa değişikliğinin de içinde olduğu geniş kapsamlı bir çalışmayı çok önceden başlattıklarını belirterek, "Biz esasen Sayın Bahçeli'nin açıklamasından önce hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önce Meclis'teki bu kompozisyon değişikliklerine ilişkin demokratik ülkelerdeki uygulamaları inceliyorduk. Ülkeler bu gibi durumlarda ne gibi düzenlemeler, kısıtlamalar getiriyorlar, kısıtlama getirmeyen ülkeler siyaseti, kurumsal ve gelenek bakımından tarihsel olarak nasıl götürmüşler, bütün bunları mukayeseli bir şekilde görmek için bir çalışma yapıyorduk. Ama temel çalışma evremiz demokratik ülkelerdi. Burada da uygulamaların farklı olduğunu gördük. Siyaset sadece yasalarla çizilecek bir iş değil. Aynı zamanda ahlakla ilgili bir boyutu var. Millet tarafından nasıl göründüğüne ilişkin aklı ve vicdanı olan insanların takdir ettiği ve ona göre davranma lüzumunu hissettiği zorunluluk alanına da sahip. İşin bir yasal, bir ahlaki boyutu, bir de ülkelerin yaşadığı siyasal süreçlerin neticesinde aldıkları çeşitli tedbirler ve uygulamalar olduğunu görüyorduk. Esasen tartışmalar da bunun üzerine geldi" dedi.

'İYİ PARTİ, TEŞKİLAT VE KONGRESİNİ YAPTIĞI İÇİN SEÇİME GİRDİ'

Bostancı, CHP'den İYİ Parti'ye gerçekleşen milletvekili transferini hatırlatarak, "İYİ Parti teşkilat ve kongresini yaptığı için seçime girdi. Kılıçdaroğlu, eleştirilen bir adım atarak, CHP'li milletvekillerini gerçek niyetin ötesinde oyuncul bir tarzda o partinin grup kurması için göndermişti. Bunu da seçime girmeleri için yaptığını söylemişti. İYİ Parti, YSK'nın belirttiği kurallar ve büyük kongresini yaptığı için seçime girmişti. Siyasi partiler 41 vilayette örgütlenmediği için seçime giremezken, bir gecede bir ilhamla siz grup kuracak milletvekilini bir başka partiden transfer edip, seçime girme hakkını kazanabilirsiniz. Böyle elde edilen bir hak, haksız elde edilmiş bir hak olarak da görebilirsiniz" diye konuştu.

'HAZİRAN'DA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK'

Bostancı, bu tür girişimlerin aldatmaca olduğunu dile getirerek, "Demokrasiyi bir bakıma soysuzlaştırması anlamında yapılan işlerin bir parçası olarak telakki eder etmesi gerekir. Biz bu çerçevede bir çalışma yapıyorduk. Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasasında atılacak adımlara bakıyoruz. Tahmin ediyorum haziran ayı içeresinde Meclis gündemine taşıyacağız. Geniş çaplı bir çalışma yapıyoruz. Çalışmanın somut bir hale gelmesinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ VE MHP'NİN ERKEN SEÇİM NİYETİ YOK'

Erken seçim tartışmalarına değinen Bostancı, "Demokrasinin daha fazla kurumsallaşması ve kurumlar, kurallar rejimi dediğimiz demokrasinin halkın iradesi ile olan bağlantısının tahkim edilerek sürdürülmesine yönelik çabaları erken seçime bağlamayı abesle iştigal olarak görüyorum. Muhalefet partileri iki nedenden dolayı bu söylemi tutmak isterler. Kalkın, çalışın erken seçim var duygusu uyandırmak isterler. İkincisi de iktidarın işini zorlaştırmak için bu işe girerler. AK Parti ve MHP'nin bir erken seçim niyeti yok. Bu temelsiz bir rüyadır. Dolayısıyla bu milletvekili düzenlemesinin erken seçim ile bir ilgisi yok. Seçim 2023 yılında zamanında olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Milletvekili, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 04:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması (2) - Son Dakika

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