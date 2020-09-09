AK Parti'li Bostancı: Enerji alanında önemli bir çalışma var - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: Enerji alanında önemli bir çalışma var

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemini değerlendirerek, "Enerji alanında önemli bir çalışma var. Enerji alanında çeşitli yatırımları dikkate alan bir yasal düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyor" dedi.

AK Parti'li Bostancı: Enerji alanında önemli bir çalışma var, System.String[]

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemini değerlendirerek, "Enerji alanında önemli bir çalışma var. Enerji alanında çeşitli yatırımları dikkate alan bir yasal düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim'de açılacak olan Meclis gündemini DHA'ya değerlendirdi. Bostancı, pandemi sürecinde TBMM'de grup toplantılarının yapılıp yapılmayacağı konusunun bu ayın ortasında yapılacak MYK'da değerlendirileceğini söyledi. Bostancı, 1 Ekim'de Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağını belirtti.

ENERJİ YATIRIMLARI DÜZENLEMESİBostancı, ekim ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa tekliflerine ilişkin, "Komisyonlardan geçmiş iki teklifimiz var. Birisi tarıma ilişkin bir düzenleme. Hobi bahçeleri, gıda konusunda standartların getirilmesi ve sahtecilikle mücadeleyi ihtiva eden bir çalışma. Güvenlik soruşturmasına ilişkin bir çalışma var. Komisyondan geçmiş durumda. Son rötuşları müzakere edilecek ve ondan sonra Meclis gündemine gelecektir. Çalışmaları süren yasalar var. 'Yatırım ortamının iyileştirilmesi' başlığı adı altında müzakereler sürüyor. Enerji alanında önemli bir çalışma var. Enerji son derece önemli. Son günlerde de geniş başlık etrafında tartışılıyor. Enerji alanında çeşitli yatırımları dikkate alan bir yasal düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyor. Şekillendiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başka kanun çalışmalar da yapılıyor" dedi.'SEÇİM KANUNU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu yasasında yapılacak değişikliğe ilişkin partide kurulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "Seçim Kanunu'na ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız MYK'da bir müzakere açmış, MYK'daki müzakere çerçevesinde bir komisyon kurularak, 'neler konuşulmalı', 'neler üzerine ne tür teklifler getirilebilir' şeklinde bunlara ilişkin bir çalışma başlatıldı. MHP'nin de bu yönde birtakım talepleri vardı, hem Seçim Kanunu, hem de Meclis İç Tüzüğü'ne ilişkin. Seçim Kanunu ile ilgili hususta Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kuruldu. Bu komisyon çalışmalarını hala sürdürüyor. O komisyon çalışmasını şekillendirdiğinde, MYK'da enine boyuna konuşulur ve tartışılır. Ondan sonra da kamuoyu ile paylaşılır. Muhakkak ki, şekillendiğinde yine MHP ile yapacağımız müzakere ve değerlendirme olacaktır. Gerekli gördüğümüz hususlar olursa ona göre adımlar atılacaktır. Meclis İçtüzüğü ile ilgili bizim de bazı çalışmalarımız, değerlendirmelerimiz var. Onlara ilişkin de diğer partilerle görüşerek yüksek mutabakatla gerekli adımlar atılır" ifadelerini kullandı. KOCAELİ MİLLETVEKİLİ UYARILDIBostancı, oğlunun yemekli düğünü ile tepkileri üzerine toplayan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın da uyarıldığını belirterek, "Korona tedbirleri konusunda esasen kimseyi uyarmaya gerek yok. Milletvekilleri zaten sorumluluk sahibi insanlar. Devletin, hükümetin ifade ettiği tedbirlere en başta uyması gereken insanlar olduklarını gayet iyi bilirler. Herkes uyacak. Herkes kişisel olarak bu sorumluluğu yerine getirmeli ki; bu pandemi ile mücadele sürecinde toplum nefes alabilsin. Herkes bir kere sorumluysa, milletvekilleri bin kere sorumlu. Kocaeli milletvekilimizin yapmış olduğu yemekli düğün sosyal medyada da tartışıldı. Şüphesiz kendisi ile arkadaşlarımız görüştüler. Herkese bu vesile ile duyurmuş olduk" dedi.'MUHARREM İNCE İLGİ İLE TAKİP EDİLECEK'

CHP'li Muharrem İnce'nin başlattığı hareketi de değerlendiren Bostancı, "Sayın İnce ne yapacak tahmin etmek şu aşamada mümkün değil. Ama malum CHP var, kendi faaliyetleri var. Muharrem İnce bu partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmış, önemli oy almış. Bir iddiaya sahip olduğunu sürekli paylaşıyor. Fakat arka planını bilmemiz ve orada neler yaşanıyor o biraz gazetecilerin işi. Ama o kulis bilgilerine bakmakta da fayda var. Kongrelerde geri plana atıldığı ve bir nevi önemsizleştirilmeye çalışıldığı şeklinde bir tablo olduğu görülüyor. CHP'nin bir bakıma değerlerini temsil eden hususları topluma hatırlatmak kastıyla böyle bir yolculuğa çıktığını düşünüyorum. Sonu neye varır bilemem. Halı hali hazırda bir ilgi ile takip edileceği muhakkak. Bu ilginin özellikle CHP tabanında canlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Bostancı: Enerji alanında önemli bir çalışma var - Son Dakika


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