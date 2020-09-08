AK Parti'li Bostancı: İdam, çok daha fazla ortaklığı ve mutabakatı gerektirir - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, idam cezası tartışmalarına ilişkin, "İnsan hayatının söz konusu olduğu hususlar çok daha fazla ortaklığı ve mutabakatı gerektirir. Şu anda buna ilişkin bir müzakere yapılmıyor. Hali hazırda atılmış bir adım yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeniden başlayan idam tartışmalarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Bostancı, idam cezası meselesinin zaman zaman toplumu infiale sürükleyen acı verici olaylar yaşandığında gündeme geldiğine dikkat çekerek, "Siyasetin de toplumun bu tür taleplerine, duyarlılıklarına bihaber olması düşünülemez. Elbette siyasiler bu konuyu gündeme ve dile getirirler. Özellikle son zamanlarda yaşanan bazı vahşice cinayetler, toplumun vicdanı ve ahlakının kabul etmeyeceği olaylar. Sayın Bahçeli, bu çerçevede idam meselesine ilişkin bu toplumsal talebi ve duyarlılığı ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli kereler bu meselelere ilişkin değerlendirmelerini yapmıştı. Başka kesimlerden de değerlendirmeler gelmişti. Bu meseleyi tartışırken, işin siyasi tarafı, siyasi tartışmaları muhakkak olur. Demokratik bir siyasette bunlar olan hususlardır" dedi.