AK Parti'li Bostancı: İdam, çok daha fazla ortaklığı ve mutabakatı gerektirir - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: İdam, çok daha fazla ortaklığı ve mutabakatı gerektirir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, idam cezası tartışmalarına ilişkin, "İnsan hayatının söz konusu olduğu hususlar çok daha fazla ortaklığı ve mutabakatı gerektirir. Şu anda buna ilişkin bir müzakere yapılmıyor. Hali hazırda atılmış bir adım yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeniden başlayan idam tartışmalarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Bostancı, idam cezası meselesinin zaman zaman toplumu infiale sürükleyen acı verici olaylar yaşandığında gündeme geldiğine dikkat çekerek, "Siyasetin de toplumun bu tür taleplerine, duyarlılıklarına bihaber olması düşünülemez. Elbette siyasiler bu konuyu gündeme ve dile getirirler. Özellikle son zamanlarda yaşanan bazı vahşice cinayetler, toplumun vicdanı ve ahlakının kabul etmeyeceği olaylar. Sayın Bahçeli, bu çerçevede idam meselesine ilişkin bu toplumsal talebi ve duyarlılığı ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli kereler bu meselelere ilişkin değerlendirmelerini yapmıştı. Başka kesimlerden de değerlendirmeler gelmişti. Bu meseleyi tartışırken, işin siyasi tarafı, siyasi tartışmaları muhakkak olur. Demokratik bir siyasette bunlar olan hususlardır" dedi.

'GEÇMİŞ MÜKTESABAT ATLANARAK ADIM ATILMAZ'Bostancı, idam ilgili mevzuatı bilen kişilerin değerlendirmelerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye 'nin yakın tarihi sürecinin çok önemli olduğuna işaret etti. Bostancı, "Nerelerden geçtik, buralara nasıl geldik, neler oldu, ne yaşandı. Çünkü geçmişten bugüne kadar idama ilişkin müktesebat atlanarak adım atmak tabii ki mümkün değil. 1920 yılından 1984 yılına kadar; Türkiye'de idam cezaları yürürlükteydi. Nihai olarak Meclis onayladığında bunlar infaz ediliyordu. 1920 yılı ile 1984 yılları arasında 700 küsur civarında idam cezasının bu şekilde onaylanıp infaz edildiğini biliyoruz. 1984'ten sonra ise idam cezası fiilen yürürlükte olmasına rağmen parlamentonun böyle bir yola gitmediğini görüyoruz. 1991 yılında parlamentonun 500 kadar idam cezasını hapis cezasına dönüştürdüğünü görüyoruz" diye konuştu.'PARLAMENTO ÖNEMLİ ADIMI ATTI'Parlamentonun, 2004 yılında önemli bir adım atarak, idam cezasını tamamen ortadan kaldırdığını anlatan Bostancı, "1991 yılında parlamento önemli bir adım atmış, fiilen idam cezası olmakla birlikte; mevcut dosyaları hapis cezasına çevirmiş. 2001 yılında idam cezalarına ilişkin önemli bir adım atarak idam cezalarını daraltmış. 2002 yılında tekrar önemli bir adım atarak idam cezalarını bazı suçlar hariç iyice daraltmış. Bu süreçler neticesinde 2004 yılında tamamen idam cezasını kaldırılmış. Böyle bir müktesebat da var, böyle bir yaşanmışlık var. Bütün bunları hesaba katmak lazım" ifadelerini kullandı.'ATILMIŞ BİR ADIM YOK'

Bostancı, idam cezasının önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Esasen hukuka ilişkin her türlü konu önemlidir; ama cezaların infazı meselesi, hem hukuki temel ilkeler meselesi etrafında, hem de toplumsal mutabakat çerçevesinde düşünülmesi gereken konulardır. Hele insan hayatının söz konusu olduğu hususlar çok daha fazla ortaklığı ve mutabakatı gerektirir. O bakımdan; bu konularda bahsettiğim o çerçevede tartışma ve müzakere yapılır ise nihai olarak siyasette de böylesine yüksek bir mutabakat gerektiği açıktır. Şu anda buna ilişkin bir müzakere yapılmıyor. Hali hazırda atılmış bir adım yok" değerlendirmesinde bulundu.