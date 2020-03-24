AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, infaz düzenlemesine ilişkin, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde bir taslak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır" dedi.

AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır, System.String[]

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, infaz düzenlemesine ilişkin, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde bir taslak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından muhalefet partilerine götürülen infaz düzenlemesine ilişkin taslak metne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde sadece bir taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğiniz bir zemin. Nihai teklif, görüşmelerin ve son değerlendirmenin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır, sürece zarar vericidir" ifadelerini kullandı.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:36 Kaynak: DHA

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