AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "2020'de umreye sadece 5 milletvekilimiz gitmiş en son kişi 23 Şubat'ta dönmüştür.

AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur, System.String[]

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "2020'de umreye sadece 5 milletvekilimiz gitmiş en son kişi 23 Şubat'ta dönmüştür. Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur" dedi.

AK Partili Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadelenin başarıya ulaşacağını bildirdi. Virüse karşı ortak mücadele yapılması gerektiğini kaydeden Bostancı, koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımların insanlığın dışına düştüğünü belirtti. Mart ayını kastederek TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili olmadığını belirten Bostancı, "2020 yılında AK Parti'den 5 milletvekilimiz umreye gitmiş, 4'ü ocak ayında, biri ise 23 Şubat tarihinde dönüş yapmıştır. Sonuç olarak, 2020'de umreye sadece 5 milletvekilimiz gitmiş, en son kişi 23 Şubat'ta dönmüştür. Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur" dedi. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilinin evlerinde olduğunu ifade eden Bostancı, "Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz Sağlık Bakanlığı kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclis'e döneceklerdir" ifadelerini kullandı.


Naci Bostancı, AK Parti, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi TBMM'de, Almanya dönüşü '14 gün' kuralına uymayan vekile tepki
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]