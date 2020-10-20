AK Parti'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor (2) - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor (2)
20.10.2020 19:36
SÜRE 31 OCAK 2021'E UZATILIYORKoronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler...
SÜRE 31 OCAK 2021'E UZATILIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.
3 KEZ DAHA UZATILABİLECEK
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
Haber: Besti KARALAR/ANKARA,
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