AK Parti'li Bostancı: Meclis'te kapalı oturumdan yanayız - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İdilb'de yaşanan olaylara ilişkin Meclis'te kapalı oturumdan yanayız. Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini isteyeceğiz. Bu önerimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, TBMM'de basın mensuplarına, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bostancı, "İdlib'de yaşanan olaylara ilişkin Meclis'te bir kapalı oturumdan yanayız. Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini isteyeceğiz. Bu önerimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Meclis bu toplantıyı olağan gününde yapacak" diye konuştu.

AK Parti'li Bostancı, CHP'nin, Meclis'in acilen toplanma çağrısı ile ilgili olarak ise kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Meclis'in acil toplanmasını gerektirecek durumun söz konusu olmadığını kaydeden Bostancı, şöyle konuştu:

"Hali hazırda öyle bir durum sahada mevcut değil. O yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığı'na ileteceğiz. Bizim teklifimiz Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesidir. Meclis demokrasinin kalbidir. Muhalefetin böyle bir toplantı talep etmesi normaldir, hakkıdır. Meclis'in çalışma usulleri bellidir. Bizim kanaatimiz çok acil bir toplantıya ihtiyaç olmadığıdır. Dolayısıyla salı günü Meclis'in de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, diğer partilerinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, bizim partinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz kapalı oturumu gerçekleştireceğiz."

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, yeni tezkereye ihtiyaç olup olmadığına ilişkin ise "Hali hazırda bir tezkereye ihtiyaç yok. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu belli. Bu pozisyonda daha önceki tezkere, esasında uluslararası hukuk ve şüphesiz uluslararası mutabakat çerçevesinde yürüyor" dedi.