AK Parti'li Bostancı: Meclis'te kapalı oturumdan yanayız - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Bostancı: Meclis'te kapalı oturumdan yanayız - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: Meclis'te kapalı oturumdan yanayız

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İdilb'de yaşanan olaylara ilişkin Meclis'te kapalı oturumdan yanayız. Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini isteyeceğiz.

AK Parti'li Bostancı: Meclis'te kapalı oturumdan yanayız, System.String[]

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İdilb'de yaşanan olaylara ilişkin Meclis'te kapalı oturumdan yanayız. Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini isteyeceğiz. Bu önerimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, TBMM'de basın mensuplarına, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bostancı, "İdlib'de yaşanan olaylara ilişkin Meclis'te bir kapalı oturumdan yanayız. Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini isteyeceğiz. Bu önerimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Meclis bu toplantıyı olağan gününde yapacak" diye konuştu.

AK Parti'li Bostancı, CHP'nin, Meclis'in acilen toplanma çağrısı ile ilgili olarak ise kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Meclis'in acil toplanmasını gerektirecek durumun söz konusu olmadığını kaydeden Bostancı, şöyle konuştu:

"Hali hazırda öyle bir durum sahada mevcut değil. O yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığı'na ileteceğiz. Bizim teklifimiz Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesidir. Meclis demokrasinin kalbidir. Muhalefetin böyle bir toplantı talep etmesi normaldir, hakkıdır. Meclis'in çalışma usulleri bellidir. Bizim kanaatimiz çok acil bir toplantıya ihtiyaç olmadığıdır. Dolayısıyla salı günü Meclis'in de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, diğer partilerinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, bizim partinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz kapalı oturumu gerçekleştireceğiz."

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, yeni tezkereye ihtiyaç olup olmadığına ilişkin ise "Hali hazırda bir tezkereye ihtiyaç yok. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu belli. Bu pozisyonda daha önceki tezkere, esasında uluslararası hukuk ve şüphesiz uluslararası mutabakat çerçevesinde yürüyor" dedi.


Hulusi Akar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler
AK Parti İdlib'deki saldırı sonrası, bugünkü '28 Şubat' etkinliğini iptal ettiğini açıkladı İdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Bostancı: Meclis'te kapalı oturumdan yanayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]