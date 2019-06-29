AK Parti'li Bostancı: Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

AK Parti'li Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 1 yılını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Sistem değişikliğiyle ilgili referanduma gidilirken, teorik planda tartışmalar yapıldığını hatırlatan Bostancı, "Temel yaklaşım şuydu; parlamenter sistem içerisinde etkin, hızlı bir şekilde yürütmenin hızlı çalışması mümkün olmuyor. Yürütme daha etkin bir şekilde yürüyor. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden nispeten ayrılmış görünüyor. Diğer taraftan da Meclis, yasamaya ilişkin her tür müzakerenin yapıldığı temel konuların, yasaların konuşulduğu parlamento olma hüviyetini sürdürüyor. Bu hüviyeti daha da güçlendirmiş bir şekilde sürdürüyor" dedi.

'YENİ SİSTEMLER REHABİLİTE EDİLMELİ'

Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite edilerek yola devam edilmesi gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Yeni sistemler, süreç içerisinde rehabilite edilerek, ilerlemek durumunda. Başlangıçta her şeyi öngöremezsiniz. Pratikte kimi problemler, aksamalar yaşanır. Bunları iyileştirerek yola devam etmek durumunda olursunuz. Bir dönem bakanlık sayısı 40'tı, şimdi 16'ya indi. 1 yıllık uygulama çerçevesinde buna bakmak lazım, bakanlıkların işleyişini değerlendirmek lazım, bürokrasinin performansını değerlendirmek lazım. Sahada bir etkinlik olduğunu görüyoruz. Bürokrasinin kendi iç işleyişi bakımından problemleri var mı? Görülmesi gereken hususlardan biri budur. Bir diğeri yasalar yapılırken, yürütmenin etki analizleri ile yasamanın milletin aklına ve beklentisine dayalı parametrelerini birleştirme işi çok önemli. Yasaları Meclis yapıyor. Yasama yaparken yürütmenin tecrübesinden, beklentilerinden faydalanmak durumundayız. Yasama ile yürütme selamsız, sabahsız iki güce dönüşmüş durumda değil."

'PROBLEMLER MASAYA YATIRILIYOR'

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, 1 yılın ardından sistemle ilgili problemlerin çözümü noktasında çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bir yıllık tecrübeyi masaya yatırıp, değerlendirerek, nerede problemler görüyoruz, gerçek bir analiz ile nerelerde rehabilite edilmeli, nerelerde mukayeseli bir üstünlüğü var, bunları görüp yola devam edeceğiz. Birtakım tartışma ve müzakereler var. Bunların anlamını görebilmek için daha derinlemesine konuşmak lazım. Esasen öyle bir çalışma da yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek, aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor. Neticeye baktıktan sonra neler yapılacak daha net ortaya çıkacak" dedi.

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Haber-Kamera: Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -