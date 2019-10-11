Ak parti'li bostancı: sivillerin burnunun kanamaması son derece önemli

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Suriye'nin toprak bütünlüğü hassas olduğumuz konulardan biridir. İkincisi siviller çok önemlidir. Hiçbir sivilin burnunun kanamaması son derece önemlidir" dedi.

AK Partili ?Bostancı, Barış Pınarı Harekatı'nın amacını ve Türkiye'nin bu harekatla ilgili hassasiyetlerini DHA'ya değerlendirdi. Terör örgütlerinin dini ve kimliğinin olmadığını belirten Bostancı, "PKK'nın bu coğrafyada nasıl şekillendiğini biliyoruz. Kürtler adına ortaya çıktıklarını iddia etmelerine rağmen, öncelikle zorbaca yöntemlerle, onların iradelerini teslim almaya çalışmışlardır. Uzun yıllar boyunca kan döktüler" dedi.

'TÜRKİYE'NİN OTURUP BEKLEYECEK HALİ YOKTU'

Bostancı, Türkiye'nin güvenlik arayışına karşı, Türkiye'nin müttefiklerinin, müttefik hukuku çerçevesinde ortaya bir eylem koymadıklarını dile getirerek, "Türkiye şüphesiz, 'kimse böyle bir rol üstlenmiyor. Dolayısıyla ben de yerimde oturayım; bakayım yarın ne olacak?' şekilde kaderci bir tevekkülle oturup bekleyecek hali yok. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyindeki bu terör yapılanmasına karşı; hedefi, amacı, yöntemi son derece açık ve belli olan Barış Pınarı Harekatını başlattı" diye konuştu.

Bu harekatın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak bir operasyon olmadığını kaydeden Bostancı, şunları söyledi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin her zaman altını çizdiği bir husus oldu. Şu anda Suriye'nin toprak bütünlüğünü temsil eden egemen bir otorite olmadığı için; buradaki boşluktan faydalanan, terör yapılanmaları ve bunların oluşturduğu tehditlere karşı bir girişim olduğunu bir silahlı müdahale olduğunu bildirmek isterim. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile çelişen, bunu ihlal etmeye yönelik bir harekat kesinlikle değildir. Türkiye'nin dış politikası, komşu ülkelerle toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı ve barış ilkesi çerçevesinde bir yaklaşımdır. Dün böyleydi, bugün böyleydi, yarın da böyle olacaktır. Ama tehditlere karşı Türkiye'nin aksiyon almayacağı anlamına gelmez."

TÜRKİYE'NİN HASSSASİYETLERİ

Bu operasyonla ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerini de Bostancı, "Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğü hassas olduğumuz konulardan biridir. İkincisi siviller çok önemlidir. Hiçbir sivilin burnunun kanamaması, terör yapılanması ile sivil halkı birbirinden ayıran, çok dikkatli bir operasyonun yürütülmesi son derece önemlidir. Şehirlerin zarar görmemesi, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi çok önemlidir. Sadece terör yapılanması ve onların lojistik imkanları ile sınırlı bir harekat yürütülmesi son derece önemlidir. Bu harekatın amacı; hem bu coğrafyada yaşayan insanların serbestçe geri dönmesini temin etmek. Burada hem bir güvenlik koridoru oluşturulması hem de mültecilerin bir kısmının bu alanlara yerleştirilmesi çok önemlidir. Mültecilerin dönüşü, güvenlik koridorunun oluşturulması, sadece terör hedeflerine yönelik bir harekat olarak değerlendirilmesi olarak görülmelidir" diye konuştu.