AK Parti'li Bozdağ: 'Sığınağa inersek vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'ye bomba atılırken Genel Kurul'da konuşmasını sürdüren dönemin Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "'Sığınağa gidersek, halk görürse korku, paniğe neden olabilir, o zaman vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm ve 'bize düşen burada kalmak' dedim. Sonra sığınağa inmeye karar verdik" dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye ilk gelenler arasında yer alan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde o gece yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Darbeci askerler tarafından TBMM bombalanırken Genel Kurul'da konuşmasını kesmeyerek, sembol isimlerden olan dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o gece yakalanmamak için şehir içinde arabayla tur attıklarını söyledi. Kırıkkale Milletvekili Can ile birlikte eski milletvekili Halil Özyolcu'nun avukatlık bürosunda bir araya geldiklerini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:
15 Temmuz gecesi TBMM'deki direnişin en önemli isimlerinden birisi AK Partili Ramazan Can ise "Milletimiz 15 Temmuz'da kararlılığını gösterdiği için, hiç kimsenin buna bir daha cesaret etmesi mümkün değil. Bombaların altında yaşamanın ne demek olduğunu öğrendik. Bence bir darbe girişimden öte, işgal girişimiydi. Milletimizin değerlerine karşı yapılmış bir saldırıydı. Bu saldırıyı Cumhurbaşkanımız, milletimiz sayesinde, bizlerin Meclis'e gelmesiyle başardık. İletişimin de ne kadar önemli olduğunu öğrendik. O gece; 'TBMM'ye helikopter ile indirme yapılacak ve milletvekilleri teslim alınacak' diye bir söz dolaştı. Ayaküstü bir istişare yapıldı. Herkes hazırlıklı gelmişti. Silahları ile gelmişti. Ben de, 'silah dağıtın, G3, makine kimyanın silahlarını getirin' dedim. O hain girişimi milletimizle beraber aştık" diye konuştu.