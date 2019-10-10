Son Dakika Haberleri: Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum
Son Dakika Politika Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum

Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum

2 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına, Türkiye adına aday gösterilmekten büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına, Türkiye adına aday gösterilmekten büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında, uluslararası sözleşme tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bozkır, Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinerek, bu harekatın amacının bölgede terör örgütü unsurlarını temizlemek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için yaşam alanı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye adına aday gösterildiğini belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak aday gösterilmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Komisyon, daha sonra basına kapalı olarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüştü.


Birleşmiş Milletler, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:47 Kaynak: DHA
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