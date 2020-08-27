AK Parti'li Bülent Turan: "Ülkemizi daha büyük hedeflerle buluşturmak boynumuzun borcudur" - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülkemizi daha büyük hedeflerle buluşturmak boynumuzun borcudur. Bugün özellikle Akdeniz'de ortaya konulan duruş, bu anlayışın ve kararlılığın bir neticesidir." dedi.

Turan, Çanakkale'de sektör buluşmaları kapsamında soğuk hava deposu firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir sosyal tesiste düzenlenen programda konuşan Turan, Türkiye'nin önlenemez tarihi bir yükseliş trendine girdiğini belirterek, "Ülkemizi daha büyük hedeflerle buluşturmak boynumuzun borcudur. Bugün özellikle Akdeniz'de ortaya koyulan duruş, bu anlayışın ve kararlılığın bir neticesidir. Salgın sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yerimizi alacağız. Bunun için yeterli birikimimiz de potansiyelimiz de mevcut. En büyük gücümüz ise 83 milyon milletimiz ve güçlü liderlik. Dünyada ve bölgede dengeleri değiştirecek bir vizyonumuz var." diye konuştu.

Depoların, yetiştirilen ürünlerin kalitesini bozmadan uzun süre muhafaza edebilmek için sektörde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Turan, bu tesislerin bölge ekonomisine de büyük katkı sağladığını anlattı.

Turan, yılın 12 ayında pazara ve tüketicilere ürün sunabilmek için bu depoların büyük bir işlev gördüğüne değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bölgemizdeki özellikle şeftali, nektarin, Bayramiç beyazı başta olmak üzere elma, ayva, armut, cennet hurması, erik gibi yaş meyve ürünlerinin depolanması, paketlenmesi, ihracata hazırlanması ve alım satım işlemleri buralarda yapılıyor. 1915 Çanakkale Köprümüzün ve Gıda OSB'nin tamamlanmasıyla soğuk hava depoları çok daha önemli hale gelecek, üreticimizin ve çiftçimizin eli rahatlayacak, ürünlerin başka şehirlere satışı kolaylaşacak. Soğuk hava deposu açığımızı kapatabilmek için girişimcilerimize, üreticilerimize önemli sorumluluk düşüyor. Bu alanda gerekli şartları sağlayanlara devletimiz destek olmaya devam edecektir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD 1 ve IPARD 2 kapsamında soğuk hava deposu firmalarına yaptığı hibe desteği yaklaşık 9 milyon lira. Pandemi nedeniyle işletmelerimize önemli desteklerimiz var."

Soğuk hava deposu firmalarının tek bir çatı altında dernek kurmalarının da gündeme alındığı toplantıda, sektörel talepler değerlendirildi.