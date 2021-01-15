AK Parti'li Bulut, Elazığlı depremzedelere 8 bin konutun teslim aşamasında olduğunu söyledi - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, depremzedeler için yapımına başlanan 19 bin 500 konuttan 8 binini teslim etme aşamasına getirdiklerini belirtti.

Bulut, geçen yıl Elazığ'da meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Elazığ'daki depremde 37 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 900'e yakın vatandaşın yaralandığını hatırlatan Bulut, depremin hemen sonrasında devletin bütün kurumlarının harekete geçerek vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Vatandaşların doğal gaz, su, elektrik faturalarıyla SGK primlerinin 3 ay ertelendiğini dile getiren Bulut, "Depremin üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen 19 bin 500 konutun ihalesini yaparak bunların inşaatına başladık. Şu anda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim aşamasına getirmiş durumdayız. Bir yıl içinde yaklaşık 20 bin konutun ihalesini yapıp inşaatına başlamak kolay değil. Bu konutlar ortalama 100 bin kişiyi barındıracak. 100 bin kişi yeni bir şehir demek. Biz bir yıl içinde yeni bir şehir inşa ettik." dedi.

CHP heyetinin Elazığ'ı ziyaret ettiğini aktaran Bulut, muhalefet partilerinin Elazığ'ı ziyaret etmesinden memnun olduklarını ancak yapılan açıklamaların bütün Elazığlıları üzdüğünü ifade etti.

Bulut, "Bu arkadaşlarımızın depremden 347 gün sonra gelmiş olsalar da ziyaretlerinden memnun olduk. Ancak keşke yapıcı bir amaçla gelmiş olsaydılar. Gözümüzden kaçan hizmetleri gösterip eksikliklerimizi tamamlasalardı, bundan mutlu olurduk ama gördük ki destek olmaya değil, kendilerine malzeme bulmaya gelmişler. Ama şehrin bütün noktalarına gitmelerine rağmen bir şey bulamadılar. Onlar gelinceye kadar hükümetimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamış zaten." diye konuştu.