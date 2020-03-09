AK Parti'li Bulut güven tazeledi - Son Dakika
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AK Parti'li Bulut güven tazeledi

7 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

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AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.


AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Bulanık Spor Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık'ta yapılan projeleri anlattı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe desteklerini açıklayan Şimşek, "Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Rabbim bir daha bizlere şehit haberleri göstermesin. Nerede bir zulüm varsa sadece o zulme dur demek için oradayız. Bizim çabamız bu. Cumhurbaşkanımızın sayesinde barış sağlandı. Bulanık, Muş'un en büyük ilçesidir. Bende sizin gibi bir Bulanıklıyım. Kent meydanı yapacağız. Hükümet konağı yapacağız. Adliye sarayının temelini atacağız. Bulanık ilçe müzesi yapılacak. Alt yapı son aşamalarına geldi. Sosyal hizmetler ve semt sahaları yapacağız. Biz görevimizin başındayız. Biz size hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Muş'a çok güzel hizmetler getireceklerini belirterek, "Biz bu halka hizmetkar olmaya gelmeye geldik" ifadelerini kullandı.


İl Başkanı Rahmettullah Yatkı'nın da bir konuşma yapmasının ardından yapılan seçimlerde Resul Bulut oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.


Kongreye AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Sami Mallı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe başkanları, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

AK Parti, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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