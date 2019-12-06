Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret

6 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret etti.

AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, gazetecileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bulut, "İlçemizde sağlık alanında Erentepe Sağlık Ocağı ve Bulanık İki Nolu Sağlık Ocağını hizmete açtık. 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılında dokuz okul 75 derslik eğitim öğretime açıldı. Köylerde 2018 yılında 33 bin metrekare kilitli parke taşı yapıldı. 2019 yılında bütün köylerimizde 35 bin metrekare parke taşı döşenmiştir. 58 köyde toplamda 68 bin metrekare parke taşı döşenmiştir. 2018 yılında köylerimizde 21,5 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. 2019 yılında 4 kilometre birinci kat 20 kilometre 2. kat asfaltlama çalışması yapıldı. Köylerde sanatsal yapılar yapıldı. Şatırlar köyünde 10 metre genişliğinde menfez, Dokuzpınar köyü ve mezralarında 94 metre 800'lük boru döşemesi yapıldı. Örenkent, Yazbaşı, Adıvar ve Üçtepe köylerinde sanatsal yapılar yapıldı. Bütün köylerimizde 2 bin 180 metre buz menfez yapılmıştır. köylerimizde 115 kilometre stabilize yol çalışması yapılmış olup hala bazı köylerimizde bu çalışmalar devam etmektedir. Yokuşbaşı, Bingöldek, Okçular, Dokuzpınar, Göztepe, Çaygeldi köylerindeki su depolarının bakım ve onarımı yapılmış olup, diğer köylerimizde ise içme suyu 10 bin 400 kilometre boru döşenmiştir. 48 köyde içme suyu ve bakım onarımı yapılmıştır. Mollakent köyünde kanalizasyon onarım işi yapılmıştır" dedi.


AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, bu hizmetlerle gitmedikleri kapı, sıkmadıkları el bırakmadıkları belirterek, "AK Parti hükümetiyle ve milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve İl Başkanı Rahmettullah Yatkı'nın desteği ile bu yatırımlarılar ilçemize gelmiştir" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık
Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:54:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]