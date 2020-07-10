AK Parti'li Çakır: "Bugün Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur" - Son Dakika

AK Parti'li Çakır: "Bugün Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Bugün Ayasofya, madden ve fiziken özgürlüğüne kavuşmuş, gereken olmuş, bir hak yerini bulmuştur.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Bugün Ayasofya, madden ve fiziken özgürlüğüne kavuşmuş, gereken olmuş, bir hak yerini bulmuştur. Zincirler kırıldı ve Ayasofya açıldı." dedi.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

Çakır, partisinin Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ve Müfit Aydın, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı değerlendirdi.

"Aklım ermeye başladığı gün dilimizde, 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın'... Bir temenni, taşkınlık içermeyen içimizi kemiren bir öfke, bir dua, her mitingde, her fetih gününde bıkmadan usanmadan haykırdık bekledik. Bazen umutlandık, bazen hayal kırıklığına uğradık ama gizli tutsak da gönlümüzde hüzünlü bir umudu yeşerttik, büyüttük." ifadesini kullanan Çakır, asırlardan beri süregelen bir duruşun, bir sembolün gün yüzüne çıkacağı güne umut taşıdıklarını söyledi.

"Bugün o gün ve bugün secde ve dua makamındayız. Elhamdülillah." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Bugün Ayasofya, madden ve fiziken özgürlüğüne kavuşmuş, gereken olmuş, bir hak yerini bulmuştur. Zincirler kırıldı ve Ayasofya açıldı. Bu bir davaydı dava omuzlar üzerinde yükseldi, yükseldi. Gidenler gelenlere aynı zamanda sabrı, vefayı, azmi, hakkın yerini er geç bulacağını gösteren eğitimi, 86 yıl süren bir sabır diploması verdi. Bu süreçte gençliğinden bugüne bu davaya omuz veren başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına, bu uğurda gönlünü buraya bağlayarak vefat eden bütün büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyoruz."

Milletvekili, AK Parti, Ayasofya, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:11 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çakır: 'Bugün Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur' - Son Dakika

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 03:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çakır: "Bugün Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]