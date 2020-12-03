AK Parti'li Çakır, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşların kendileri için birer güç kaynağı olduğunu belirtti.

Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu vurgulayan Çakır, "Hükümetimiz de bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda daha aktif biçimde yer almasını sağlamak adına birçok girişimde bulunmuş ve yapılan yasal düzenlemelerle engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel hayata katılması ve ailelerinin desteklenmesi için her geçen gün yeni kolaylıklar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.???????