AK Parti'li Çakır: "Kendi vatanına ve milletine ihanet eden içimizdeki Amerikalıları iyi tanımalıyız" - Son Dakika

AK Parti'li Çakır: "Kendi vatanına ve milletine ihanet eden içimizdeki Amerikalıları iyi tanımalıyız"

28.04.2021 19:27
AK Parti'li Çakır:

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 1915 olaylarına ilişkin iddialar konusunda, "Kendi vatanına ve milletine ihanet eden içimizdeki Amerikalıları iyi tanımalıyız." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 1915 olaylarına ilişkin iddialar konusunda, "Kendi vatanına ve milletine ihanet eden içimizdeki Amerikalıları iyi tanımalıyız." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki açıklamasının tamamen temelsiz, dayanaksız ve haksız olduğunu vurguladı.

ABD ve Avrupa'nın, kendi tarihlerine baktıklarında soykırımın hakiki manasını anlayacağını ifade eden Çakır, "Kızılderililer, Vietnam, Hiroşima, Endonezya, Nagazaki ve Bağdat ortadayken sizler kalkıp da Türk milletini soykırım yalanıyla aynı hizada tutamazsınız." diye konuştu.

AK Parti'li Çakır, Ermeni iddialarıyla ilgili mahkeme kararı bir yana somut bir delil bile bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ancak bu süreçte içimizdeki Amerikalıların tarihi gerçekleri görmezden gelerek soykırım yalanına sözcülük yapmaları, onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmıştır. Kendi vatanına ve milletine ihanet eden içimizdeki Amerikalıları iyi tanımalıyız. Bu mandacı ve sömürgeci zihniyeti aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Beşikteki bebeğe kurşun sıkan PKK terörüyle yüzleşemeyen HDP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ni olmamış bir soykırımla yüzleşmeye davet etmesi, tam bir utanmazlık örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bugün kendisine sığınan, güvenen göçmenlere gösterdiği insaniyet, misafirperverlik ve merhamet, onun tarihteki tertemiz vicdanının bir kanıtıdır. Bırakalım tarihi, tarihçiler konuşsun ve sonuçlandırsın."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğini inşa ettiğini anlatan Çakır, öte yandan gençlere ilişkin yatırım ve projelere gösterdiği ilgi ve desteği için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çakır: 'Kendi vatanına ve milletine ihanet eden içimizdeki Amerikalıları iyi tanımalıyız' - Son Dakika


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