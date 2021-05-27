AK Parti'li Çakır: "O gün idama götürülen üç kahraman değil, milli iradenin kendisiydi" - Son Dakika

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 1960 darbesiyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildiğini hatırlatarak, "O gün idama götürülen üç kahraman değil, milli iradenin kendisiydi." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 61 yıl önce demokrasi tarihinin en kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesini yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin her köşesine hizmet eden ve milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkan Demokrat Parti kadrolarının işkenceye, idama maruz kaldığını anlatan Çakır, "Yassıada'da yapılan mahkeme değil aslında hukuk katliamıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, ülkenin meşru idarecilerinin hiçbir suçları olmadığı halde cuntanın zulmüyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam sehpasına çıkarılmasının milletin yüreğini dağladığını dile getirdi.

Menderes ve arkadaşlarının gönlündeki yerinin hep baki kalacağını vurgulayan Çakır, "O gün idama götürülen üç kahraman değil, milli iradenin kendisiydi." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine de tepki gösteren Çakır, Tük milletinin Akşener'in bu ifadelerini 2023'e kalmadan vicdanında yargıladığını ve kararını şimdiden verdiğini söyledi.

Çakır, Akşener'in Rize'de de provokasyona imza attığını ifade etti.