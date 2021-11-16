AK Parti'li Çalık Akçadağ'da temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'ya 35 milyar liralık yatırımı getirdiklerini, bundan sonra da getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Çalık, vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı tek tek gezen Çalık, kendisine iletilen sorun, öneri ve talepleri dinledi.

Öznur Çalık, buradaki konuşmasında, Malatya'ya 19 yılda 35 milyar liralık yatırım getirdiklerini kaydederek, "Akçadağ'ın eski hastanesini hatırlayın, şimdi çok güzel bir hastane yaptık. Hemen yanına da Aile Sağlığı Merkezini yaptık. Devlet Su İşleri Akçadağımıza yatırımlarını sürdürüyor. Kayısı Eleme Kurutma ve Soğuk Hava Depolama Tesisi yapıldı. Akçadağ ilçemize Teksilkent fabrikasını kuruyoruz, ihalesi yapıldı ve 7 ay gibi bir süre de fabrikanın inşaatı yapılmış olacak ve yaklaşık 500 genç istihdam edilecek. Akçadağımıza eğitimden sağlığa, ulaşımdan gençlik ve spora, su işlerinden toplu konuta kadar her alanda önemli yatırımlar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.