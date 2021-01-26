AK Parti'li Çalık: "Malatya'da 2 yılda 169 bin dekar arazi sulamaya açıldı" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'ya son 2 yılda DSİ tarafından yapılan yatırımlarla 169 bin 740 dekar arazi sulamaya açıldığını bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Devlet Su İşleri (DSİ) Elazığ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve ilçe belediye başkanları ile DSİ yatırımlarını ve projelerini değerlendirme toplantısına katıldı.

Çalık, buradaki konuşmasında, DSİ tarafından kentteki tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün, diğer sektörlerin de itici gücü olduğu belirterek, son iki yılda 2 baraj, 4 sulama tesisinin inşa edildiğini, 169 bin 740 dekar arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 113 milyon lira ilave zirai gelir sağlandığını vurguladı.

Çalık, ilçelerde yürütülen baraj çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.